Nach sechs Pleiten am Stück bannt Union St. Roman Derby-Fluch

Details Samstag, 19. August 2023 16:49

Die neue Saison der 1. Klasse Nord-West wurde mit einem Kult-Derby eröffnet. Im Duell zwischen dem FC Münzkirchen und der Union St. Roman ging es für beide Teams nicht nur um einen erfolgreichen Saisonstart, sondern auch um die Vorherrschaft im Sauwald. In den letzten sechs Derbys hatte stets der FCM die Oberhand behalten und zudem in den beiden Duellen in der vergangenen Saison kein einziges Gegentor kassiert. Am Freitagabend drehten die Kicker aus St. Roman den Spieß um und feierten einen am Ende verdienten 4:2-Sieg. Die Münzkirchener mussten nicht nur eine empfindliche Niederlage einstecken, sondern nach zwei Ampelkarten das Derby zu neunt beenden.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Vor über 500 Besuchern verzeichnete die Gästeelf von Coach Florian Hangler in der Illumina-Arena den besseren Start. Nach einer Viertelstunde ebneten zwei Legionäre aus Tschechien der spielbestimmenden Union den Weg auf die Siegerstraße. Zunächst schlug Innenverteidiger Stefan Höllinger den Ball auf die linke Seite, Miroslav Vrhel nahm das Leder gekonnt mit und schloss diese Aktion souverän ab. Keine fünf Minuten später stand es nach einer tschechischen Co-Produktion 0:2, als Vojtech Engelmann nach einem Doppelpass mit Nicolas Husensky, Neuerwerbung aus Freinberg, in den Strafraum marschierte und FCM-Schlussmann Daniel Kapfhammer das Nachsehen gab. In Minute 25 zappelte das Spielgerät abermals im Münzkirchener Kasten, Schiedsrichte Pusch versagte einem Treffer von Markus Schneglberger aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Wenig später konnte Vrhel - nach einem Zuspiel von Schneglberger - eine Top-Chance nicht nutzen, sodass es bis zur Pause beim 0:2 blieb.

Neue Deutschland-Legionäre machen Rückstand wett

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Umstellung auf eine Dreierkette zeigte beim FCM die gewünschte Wirkung. In Halbzeit zwei waren zehn Minuten gespielt, als Daniel Maier, neuer Legionär aus Deutschland, einen Corner einnickte. Danach stand das Spiel auf Messers Schneide. Mitte der zweiten Halbzeit waren die Hausherren plötzlich nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Peter Jungwirth sah nach einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Doch trotz Unterzahl steckten die Hausherren nicht auf. Nachdem Vrhel eine Chance zur Vorentscheidung nicht nutzen konnte, gelang den Blau-Weißen im Gegenzug der Ausgleich - der zweite neue Legionär aus Deutschland, Michell Stark, schloss eine feine Einzelleistung erfolgreich ab und versenkte das Leder im langen Eck.

Gäste schlagen gegen neun Münzkirchener eiskalt zu

In einer turbulenten Schlussphase war jeder Ausgang möglich, doch in Minute 85 musste der zweite Münzkirchener vorzeitig unter die Dusche. Goalie Kapfhammer, der kurz zuvor wegen Kritik Gelb gesehen hatte, brachte außerhalb des Strafraumes den eingewechselten Michael Pechtl zu Fall und sah nach diesem Vergehen Gelb-Rot. Beim daraus resultierenden Freistoß, den Husensky ausführte, konnte der eingewechselte Ersatz-Torwart Sebastian Max, der nach über sieben Jahren in Diersbach im Sommer wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, den Ball an die Latte lenken, Pechtl stand jedoch goldrichtig und stellte per Abstauber auf 2:3. Trotz klarer numerischer Unterzahl versuchten die Hausherren den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit wurde ein Schuss der Münzkirchener geblockt, Engelmann schnappte sich den Ball, lief beinahe über den gesamten Platz und schob das Leder zum 2:4-Endstand ins leere FCM-Gehäuse.

Konrad Grömmer, Sportlicher Leiter Union St. Roman:

"Nach sechs Derby-Niederlagen in Serie wollten wir den Spieß unbedingt umdrehen und konnten dieses Vorhaben realisieren. Die Freude über den in Summe verdienten Sieg ist nicht nur im Verein, sondern in der gesamten Gemeinde riesengroß. Wir hätten den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen können und sind nach der Pause in Bedrängnis geraten. Im Heimspiel gegen Diersbach erwartet uns am kommenden Freitag das nächste Derby. Natürlich träumen wir insgeheim vom nächsten Derbysieg, zumal wir nach dem perfekten Saisonstart nichts zu verlieren haben, aber die Diersbacher haben sich gut verstärkt und gehören in der aktuellen Saison dem Favoritenkreis an".

