3:1! Union Diersbach dreht Partie gegen Prambachkirchen trotz Unterzahl

Details Montag, 21. August 2023 14:19

Es geht wieder los! Das oberösterreichische Fußball-Unterhaus startet in die neue Saison. Am Sonntag kam es in der 1. Klasse Nord-West unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Diersbach und der Union Prambachkirchen. Während Diersbach die abgelaufene Saison am starken vierten Rang beendete, musste Prambachkirchen im Abstiegskampf lange zittern und wurde am Ende 12. Einen Favoriten kann man hier noch nicht festlegen, ein spannendes Auftaktspiel ist damit garantiert. Schlussendlich konnte sich Diersbach gegen Prambachkirchen knapp durchsetzen und gewann den Saisonauftakt mit 3:1.

Ausgeglichene erste Spielhälfte

Rund 130 Besucher verfolgten diese Erstrundenbegegnung in Diersbach. Zu Beginn taten sich beide Mannschaften noch schwer, kamen nicht zu wirklich nennenswerten Tormöglichkeiten. Mit der Zeit kamen die Gäste dann aber doch besser in die Partie, verzeichneten zwar Chancen, es blieb aber vorerst noch beim 0:0. Der erste richtige Höhepunkt im Spiel war dann die Rote Karte für Diersbach nach knapp 40 Minuten: Michael Pötzl kam zu spät und musste frühzeitig unter die Dusche. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte kamen die Gäste durch einen Eckball noch einmal vor das Tor. Stefan Gruber verwandelte diesen per Kopf zur 1:0-Führung für Prambachkirchen ins kurze Eck. Mit dieser knappen Führung für die Gäste ging es dann schließlich auch in die Kabinen.

Diersbach dreht die Partie mit Effizienz

Nach Wiederbeginn vom Unparteiischen dauerte es nicht lange und die Heim-Fans durften das erste Mal in dieser Saison jubeln: Bernhard Bauböck traf nach einer Ecke, ähnlich wie beim ersten Treffer, per Kopf ins kurze Eck und erzielte damit den Ausgleichstreffer. Chancen waren danach Mangelware, erst knapp zwanzig Minuten vor Schluss fiel der nächste Treffer. Diersbach konnte die Partie drehen. Adam Kozselka vollendete einen schön heraus gespielten Angriff zum 2:1 für das Heimteam. Niklas Klamminger legte zehn Minuten vor Spielende noch einen drauf. Am Ende konnte Diersbach im ersten Spiel der Saison die ersten drei Punkte bejubeln.

Stimme zum Spiel:

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

„Es war schwierig, dass wir ins Spiel gekommen sind. In Summe war es eine ausgeglichene Partie, Prambachkirchen hatte zwar mehr Chancen, konnte diese aber nicht verwerten. Wir waren vor dem Tor einfach eiskalt.“

