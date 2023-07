Union Altenfelden: "Unter die Top-Fünf muss es in jedem Fall gehen"

Details Dienstag, 11. Juli 2023 16:18

"Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten in beiden Halbsaisonen jeweils 20 Punkte sammeln und einen Top-Sechs-Platz erreichen, konnten unser Vorhaben aber nicht realisieren. Grund dafür war eine schlechte Vorbereitung, in der Spieler vor allem urlaubsbedingt regelmäßig nicht zur Verfügung standen. Im Herbst ist es noch halbwegs gelaufen, die Rückrunde war dann aber ganz schwach, weshalb es in der 1. Klasse Nord am Ende nur zum achten Platz gereicht hat", ist Gerhard Gahleitner, Trainer der Union Truckcenter Altenfelden, mit der Präsenz in der unteren Hälfte der Tabelle ganz und gar nicht zufrieden.

Vorne und hinten mit Problemen - eklatante Heimschwäche

Obwohl nur drei Teams weniger Treffer bejubeln durften und lediglich die beiden Nachzügler aus Kollerschlag und Ulrichsberg mehr Gegentore kassierten, konnte sich die Gahleitner-Elf vom Abstiegskampf fernhalten. "Das ändert aber nichts daran, dass wir weit unter den Erwartungen geblieben sind, zu wenig Tore erzielt und viel zu viele erhalten haben", meint der Coach, der sich über beachtliche sechs Auswärtssiege freuen konnte - vor heimischer Kulisse gingen jedoch von 13 Spielen nicht weniger als acht verloren. "Die eklatante Heimschwäche ist schwer zu erklären, hat aber vielleicht damit zu tun, dass die Mannschaft nach den vielen Niederlagen verunsichert war, darum ängstlich agiert hat und die eine oder andere unnötige und haarsträubende Niederlage einstecken musste. In der Fremde ist mein Team ganz anders aufgetreten und hat eine ausgeglichene Auswärts-Bilanz erreicht."

Zwei neue Offensivspieler und ein Rückkehrer

Beim gestrigen Trainingsauftakt konnte Altenfeldens Übungsleiter nicht weniger als 27 Kicker begrüßen. Der Tscheche Jan Stary, der sich auf Vereinssuche befindet, war nicht darunter. Dafür steht mit Offensivspieler Jakub Sova (Ulrichsberg) ein neuer Legionär aus Tschechien zur Verfügung. Mit David Fuchs (Peilstein) konnte eine weitere Verstärkung für die Offensive verpflichtet werden. Nach einer einjährigen Pause schnürt mit Clemens Schütz ein Verteidiger wieder die Schuhe. "Es ist eine Euphorie zu spüren und kann allen Spielern die richtige Einstellung bescheinigen. Da die zuletzt verletzten Akteure wieder fit sind und zudem vielversprechende Talente aus dem U15-Team nachrücken, steht mir ein breiter und starker Kader zur Verfügung", ist Gerhard Gahleitner mit seinem Personal zufrieden.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Am kommenden Samstag steht das erste Testspiel auf dem Programm, Gegner ist das 1b-Team von Landesligist Rohrbach. Nach der mäßigen Performance in der vergangenen Saison, möchten die Mühlviertler wieder in die Spur finden und sich in der Tabelle nach oben orientieren. "Ein achter Rang ist nicht unser Anspruch, darum muss es in der kommenden Meisterschaft in jedem Fall in die Top-Fünf gehen. Ich denke, dass dieses Ziel ein realistisches ist, zumal jeder Spieler weiß, was zu tun ist und der Kader über eine gewisse Qualität verfügt", blickt der Coach der neuen Punktejagd optimistisch entgegen. "Wir streben eine klare Rangverbesserung an und möchten uns zudem vor heimischer Kulisse wieder von unserer besten Seite zeigen und wesentlich mehr Heimsiege feiern als im letzten Jahr".

