Trainer-Heimkehr und Verjüngungskur in Oberneukirchen

Details Sonntag, 23. Juli 2023 12:14

Da Vizemeister St. Martin/M. 1b kein Relegationsrecht hatte, erhielt in der 1. Klasse Nord der Drittplatzierte eine Aufstiegschance. Die Union Oberneukirchen absolvierte eine starke Rückrunde, war im Kampf um die Relegation bis zum Schluss präsent, nach einem 1:1-Remis am letzten Spieltag gegen Hellmonsödt reichte es für die Kicker aus dem oberen Mühlviertel aber "nur" zum fünften Rang. "Auch wenn wir mit einem Sieg im letzten Match die Relegation hätten erreichen können, sind wir mit dem Abschneiden in Summe zufrieden, zumal unsere Mannschaft im Frühjahr, sieht man von einem kleinen Hänger ab, eine starke Performance abgeliefert hat", erklärt Obmann Christian Pammer, der in der Sommerpause zwei Heimkehrer und einen neuen, jungen Torwart begrüßen konnte.

Vorne mit Problemen, aber stärkste Defensive der Liga

Die Union holte im Herbst 19 Zähler und fuhr im Frühjahr immerhin 24 Punkte ein. Vor heimischer Kulisse feierten die Oberneukirchener sieben Siege und behielten auf fremden Plätzen fünf Mal die Oberhand. "Nach einer durchschnittlichen Hinrunde ist es im Frühjahr sehr gut gelaufen, hat sich unsere junge Mannschaft ordentlich präsentiert", weiß der Obmann und freut sich über den ersten Platz in der E24-Wertung. Während nur fünf Teams weniger Treffer bejubeln durften, stellte die Union mit 32 Ggentoren die stärkste Defensive der Liga. "Hinten hat es ausgezeichnet funktioniert und konnten uns auf eine stabile und kompakte Defensive stützen. Vorne hingegen hatten wir Probleme, haben einfach viel zu viele Chancen gebraucht und sind des Öfteren an der mangelnden Chanverwertung - auch zum Saisonausklang gegen Hellmonsödt - gescheitert", so Pammer.

Erfolgstrainer kehrt zurück

Nach der Saison hat Coach Michael Gruber seine Tätigkeit beendet, der 45-Jährige trägt inzwischen bei Landesligist Admira Linz die Verantwortung. Auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger wurde der Verein quasi in der eigenen Gemeinde fündig und konnte Gerhard Meindl, der zuletzt bei Liga-Konkurrent Gramastetten tätig war, zu einer Rückkehr zu seinem Stammverein bewegen. "Gehard war viele Jahre lang unser Trainer und haben in der Vergangenheit unter seiner Führung den Durchmarsch von der 2. Klasse in die Bezirksliga geschafft", freut sich Christian Pammer über die Heimkehr des 56-jährigen Übungsleiters. "Er ist ein erfahrener und erfolgreicher Trainer und kann auf die exzellente Arbeit, die Gruber geleistet hat, aufbauen". Co-Trainer Thomas Burgstaller, der auch das Reserve-Team betreut, ist aktuell mit dem Erwerb der UEFA-B-Lizenz beschäftigt. Auch Hannes Grasböck gehört dem Oberneukirchener Trainer-Team an.

Trainer-Sohn und junger Torwart schlüpfen ins Union-Trikot - drei Abgänge

Mit Defensivspieler Mario Meindl (Vorderweißenbach) kehrte auch der Sohn des alten und neuen Trainers nach Oberneukirchen zurück. Zudem steht mit Timo Ruckendorfer (Union Perg) ein neuer, junger und überaus talentierter Torwart zur Verfügung. Vaclav Suchy hatte das Union-Tor neun Jahre lang gehütet, im Sommer wechselte der 38-jährige Tscheche zu Landesligist Rohrbach. Mit Michal Kubec kehrte der zweite Legionär aus Tschechien in seine Heimat zurück. Auch Sebastian Gusenleitner ist nicht mehr dabei. Der Ex-Kapitän hat sich im letzten Herbst das Kreuzband gerissen, war im Frühjahr als Co-Trainer beim Bad Leonfeldener 1b-Team tätig und möchte nach seiner Genesung in der zweiten Mannschaft des OÖ-Liga-Aufsteigers kicken. "Wir haben den Plan verfolgt, vorwiegend auf eigene Spieler zu setzen und uns darum von den Legionären getrennt. Mit den Transferaktivitäten ist unsere Mannschaft noch jünger geworden", weiß der Obmann.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Seit 10. Juli bereitet man sich im Mühlviertel auf die neue Saison vor. Nach einem 3:1-Erfolg im ersten Testspiel gegen Windhaag/Leopoldschlag ist am heutigen Abend das 1b-Tean aus Bad Leonfelden der nächste Gegner. Obwohl die Mannschaft im Sommer verjüngt wurde, gehen die Oberneukirchener mit breiter Brust in die neue Meisterschaft. "Die Stimmung im Team ist ausgezeichnet, nehmen sich sämtliche Spieler viel vor und wollen in der Tabelle ganz vorne mitmischen. Ich denke dass dieses Ziel ein realistisches ist", blickt Christian Pammer der kommenden Punktejagd optmistisch entgegen.

