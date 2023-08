Union Peilstein möchte an das ordentliche Frühjahr anknüpfen

Details Mittwoch, 02. August 2023 10:51

Im Herbst ergatterte die Union Dreihans Peilstein nur mickrige neun Punkte und überwinterte in der 1. Klasse Nord in akuter Abstiegsgefahr. Unter Neo-Trainer Reinhard Eisner zeigte der Pfeil mit zunehmendem Saisonverlauf in die richtige Richtung. Auf der Zielgeraden präsentierten sich die Kicker aus dem oberen Mühlviertel von ihrer besten Seite, konnten mit drei Siegen in den letzten drei Spielen das Abstiegsgespenst in die Flucht schlagen und am Emde den elften Rang belegen. "Nach dem katastrophalen Herbst war der Rucksack schwer, meine Mannschaft hat dann aber in der zweiten Rückrundenhälfte eine starke Performance abgeliefert, in den letzten sechs Runden fünf Dreier eingefahren und in der Frühjahrs-Tabelle immerhin den sechsten Platz belegt", ist der Coach mit den Leistungen in seiner bisherigen Amtszeit zufrieden.

Eklatante Auswärtsschwäche

Die Mühlviertler feierten vor heimischer Kulisse sechs Siege, von den insgesamt 13 Auswärtsspielen gingen abr nicht weniger als neun verloren. "Die eklatante Auswärtsschwäche ist uns bekannt und arbeiten daran, diese ehestmöglich auszumerzen", so Eisner. In der Offensive tat sich die Union über weite Strecken schwer, trafen nur drei Teams weniger oft ins Schwarze. "Mit Jakob Rosulek haben wir im Winter einen erfahrenen Stürmer verpflichtet, der Tscheche benötigte jedoch eine Zeiltang, sich zurechtzufinden. In der zweiten Frühjahrshälfte hat es dann aber auch vorne ganz gut funktioniert", meint der Trainer. "In unserer stärksten Phase konnten wir etliche enge Spiele gewinnen, das war aber auch notwendig, ansonsten hätte es nicht gereicht. Letztendlich konnten wir eine ungemein schwierige Saison erfolgreich abschließen und die Klasse halten".

Vier Abgänge - Verstärkungen aus den eigenen Reihen

Mit David Fuchs (Altenfelden) und dem Tschechen Antonin Sypal, der in seine Heimat zurückgekehrt ist, haben zwei Kicker den Verein lassen. Zudem haben mit Rudolf Wiesinger und Alfred Ehrengruber zwei Routiniers die Schuhe an den Nagel gehängt. "Natürlich tut es weh, wenn ungemein erfahrene Spieler nicht mehr dabei sind. Doch mit Clemens Löffler, der nach einem Kreuzbandriss am Weg zurück ist, und Stefan Schneeberger, der berufsbedingt zuletzt in Tirol tätig war, stehen zwei Mitttelfeldspieler wieder zur Verfügung. Zudem drängen einige vielsversprechende Talente nach und wollen den Jungen eine Chance geben - die Talente müssen diese aber auch nützen", ist Reinhard Eisner mit seinem aktuellen Kader zufrieden.

Enge und ausgeglichene Liga

In den beiden bisherigen Testspielen (5:5 gegen Lembach und 1:2 gegen Oepping) trafen die Peilsteiner jeweils auf Bezirksligisten. Am kommenden Freitag ist die Union Niederwaldkirchen der nächste Gegner, ehe am 12. August, gegen Aigen, die Meisterschaftsgeneralprobe auf dem Programm steht. Die Eisner-Elf startet im Heimspiel gegen Altenfelden in die neue Meisterschaft. "Da unsere Liga traditionell sehr eng und ausgeglichen ist - wenn man nicht vorne dabei ist, schwebt man zumeist in Abstiegsgefahr - erwartet uns eine schwierige Saison. Wir wollen aber an die ordentlichen Leistungen vom Frühjahr anknüpfen und uns vom Abstiegskampf möglichst fernhalten", gibt der Trainer die Richtung vor.

