Dank Last-Minute-Treffer von Youngstar: SV Hellmonsödt beendet die Negativserie

Ein Tor machte den Unterschied – der SV Hellmonsödt siegte mit 1:0 gegen die SPG Ulrichsberg-Klaffer. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die Ulrichsberg-Klaffer hatte das Hinspiel gegen Hellmonsödt mit 2:0 gewonnen.

Joker Staltner sticht

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften bei frühsommerlichen Temperaturen lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch in Durchgang zwei mussten sich die Zuseher eines kampfbetonten Fußballspiels lange gedulden, bis spät der erste Treffer fiel. Gefeierter Mann des Spiels war Youngstar und Joker Michael Staltner, der dem SV Hellmonsödt mit seinem Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte. Schließlich sprang für das Heimteam gegen Ulrichsberg-Klaffer ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Nach dem errungenen Dreier hat Hellmonsödt Position neun der 1. Klasse Nord inne. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der SV Hellmonsödt momentan auf dem Konto. Hellmonsödt beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Bei der SPG Ulrichsberg-Klaffer präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Die Gäste nehmen mit 24 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Die Ulrichsberg-Klaffer verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Der SV Hellmonsödt tritt am kommenden Sonntag beim SV Lichtenberg an, Ulrichsberg-Klaffer empfängt am selben Tag die Union Dreihans Peilstein.

1. Klasse Nord: SV Hellmonsödt – SPG Ulrichsberg-Klaffer, 1:0 (0:0)

89 Michael Staltner 1:0

