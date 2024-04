Gumpenberger belohnt Neustift/Oberkappel und schockt Union Neufelden

Details Sonntag, 14. April 2024 13:10

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union Neufelden und Neustift/Oberkappel, die mit 1:2 endete. Einen packenden Auftritt legte die Union Neustift/Oberkappel dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen die Gäste beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Neustift gelingt später Lucky-Punch

Michael Kalischko brachte die Union BIOHORT Neufelden vom Kreidepunkt in der 23. Minute ins Hintertreffen. Den Freudenjubel von Neustift/Oberkappel machte Raphael Brunninger zunichte, als er kurz darauf – ebenso per Elfmeter – den Ausgleich besorgte (27.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dank eines Treffers von Ralph Gumpenberger in der Schlussphase (86.) gelang es der Union Neustift/Oberkappel, die Führung einzufahren. In der Nachspielzeit sah Kalischko noch für eine Tätlichkeit die rote Karte und wird den Gästen in den nächsten Wochen fehlen. Letzten Endes ging Neustift/Oberkappel im Duell mit der Union Neufelden als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Neufelden. Man kassierte bereits 47 Tore gegen sich. Die Stärke der Heimmannschaft liegt in der Offensive – mit insgesamt 32 erzielten Treffern. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten der Union BIOHORT Neufelden alles andere als positiv. Der Union Neufelden klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen die Union Neustift/Oberkappel war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Neustift/Oberkappel momentan auf dem Konto.

Die Union Neustift/Oberkappel setzte sich mit diesem Sieg von Neufelden ab und nimmt nun mit 22 Punkten den achten Rang ein, während die Union BIOHORT Neufelden weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für die Union Neufelden ist der SV Hellmonsödt (Samstag, 17:00 Uhr). Neustift/Oberkappel misst sich am selben Tag mit der AVIVA Waldmark St. Stefan (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord: Union BIOHORT Neufelden – Union Neustift/Oberkappel, 1:2 (1:1)

86 Ralph Gumpenberger 1:2

27 Raphael Brunninger 1:1

23 Michael Kalischko 0:1

Details

