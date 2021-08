Doppelpack: Schauer sichert SV Haslach den Sieg gegen Union Truckcenter Altenfelden

Details Samstag, 14. August 2021 11:30

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der SV Haslach gegen die Union Truckcenter Altenfelden zu einem 3:1. 180 Zuseher wurden in Haslach Zeugen eines absolut gelungenen Starts ihrer Heimmannschaft. Auffallend war vor allem die Leistung des Haslachers Tobias Schauer, der mit seinen zwei Toren glänzte. Und auch ein Dresswechsel des Schiedsrichters gibt es nicht alle Tage.

Kuriose Szene und kurze Unterbrechung zu Spielbeginn in der 4. Minute, als Schiedsrichter Gerhard Loher sein Dress wechseln muss. Um die 180 Zuseher fanden sich bei dieser Begnung in der erste Runde zwischen SV Haslach und Union Truckcenter Altenfelden in der Copa Haslana Arena ein. Ein erstes Rufzeichen setzt der Haslacher Stürmer Tadeas Sedlak mit einem Schuss auf das Altenfeldener Tor, aber Tormann Manuel Kneidinger pariert den Torschuss. Das Spiel wirkt in den ersten 25 Minuten mitunter ausgeglichen. In der 27. Minute fand eine aufrund des schwülen Wetters notwendige kurze Trinkpause statt. In der 35. Minute gelang dem SV Haslach-Mittelfeldspieler Stefan Leitner sein erstes Tor und brachte damit die Truckcenter Altenfelden in der 31. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause in der 42. Minute gelang Tobias Schauer von Haslach schließlich sein erstes Tor zum 2:0 für sein Team. Mit dem Stand von 2:0 für Haslach ging es also in die Halbzeitpause.





Schlag auf Schlag



Nach Wiederanpfiff der Partie präsentierte sich Haslach als drückend überlegen. Zwei Chancen von Haslach deuteten dann bereits das verdiente 3:0 an: in der 53. Minute wurde Max Hinterhölzls Schuss zur Ecke abgewehrt und in der 58. Minute gelang Leitner ein Fernschuss, welchen Kneidinger allerdings abwehrte.

Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Schauer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Nur wenige Minuten später geht es dann Schlag auf Schlag: Daniel Kolafa beförderte das Leder zum 1:3 von Truckcenter Altenfelden über die Linie (61.). Auch die letzten 20 Minuten zeigten, dass dieses Spiel eine spannende Begnung war. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee Loher war dem SV Haslach der Saisonstart geglückt. Gegen die Union Truckcenter Altenfelden verbuchte der SV Haslach einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.

1. Klasse Nord: SV Haslach – Union Truckcenter Altenfelden, 3:1 (2:0)

31 Stefan Leitner 1:0

42 Tobias Schauer 2:0

60 Tobias Schauer 3:0

61 Daniel Kolafa 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!