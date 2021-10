Klaffer landet mit 3:0-Sieg bei Haslach auf Platz Fünf

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:57

Für den SV Haslach gab es in der Heimpartie gegen die Sportunion Klaffer an diesem Samstagnachmittag in der achten Runde der 1. Klasse Nord nichts zu holen: 0:3 stand es bei Spielende. 150 Zuseher waren Haslacher Arena dabei anwesend.

Fünf Minuten waren in der Begegnung zwischen SV Haslach und Sportunion Klaffer erst gespielt, als Alexander Kellermann vor 150 Zuschauern die Führung für die Gäste besorgte. In der elften Spielminute hatten die Hausherren einen Stangenschuss auf ihrem Konto. Der SV Haslach brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Sportunion Klaffer hatte bis zur Pause Bestand und so ging es mit einer 1:0-Führung der Gäste in die Kabinen, als Referee Jürgen Hofstädter die ersten 45 Minuten abpfiff.



Klaffer klettert



Nach Wiederanpfiff für die zweite Spielhälfte trug sich sogleich Stefan Sonnleitner in der 50. Spielminute in die Torschützenliste ein, Spielstand 0:2. Matthias Thaller schraubte das Ergebnis in der 63. Minute mit dem 3:0 für die Sportunion Klaffer in die Höhe. In der 73. Minute hatten die Gäste aus Klaffer noch eine riesige Chance auf den vierten Treffer in diesem Spiel auf ihrem Fuß, als sie den Ball vor dem leern Tor des Gegners nicht unterbringen konnten. Somit endete diese Partie also 0:3 und die Gäste nahmen erfolgreich drei Punkte heim.







Verlierer SV Haslach belegt nach dieser Niederlage somit mit einem 23:13-Torverhältnis und 16 Punkten weiterhin den zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord bei dieser Bilanz nach acht Runden: fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.





Gewinner Sportunion Klaffer hingegen kletterte mit diesem Sieg bei einem 20:10-Torverhältnis und 14 Punkten auf den fünften Platz. Aktuelle Bilanz nach acht Runden: drei Siege und fünf Unentschieden.







1. Klasse Nord: SV Haslach – Sportunion Klaffer, 0:3 (0:1)

5 Alexander Kellermann 0:1

50 Stefan Sonnleitner 0:2

63 Matthias Thaller 0:3

