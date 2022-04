Last-Minute-Tor beschert Union Oberneukirchen Punkt in Peilstein

Details Sonntag, 24. April 2022 09:39

Am 19. Spieltag der 1. Klasse Nord kreuzten die Union Hehenberger Bau Peilstein und die Union Oberneukirchen die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Neuntplatzierten hatten sich beide Mannschaften viel vorgenommen. Die Hausherren wollten fünf Tage nach einer 0:2-Pleite in Eidenberg wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, während die Oberneukirchener nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien auch am Samstagabend in der Tabelle anschreiben wollten. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Acikgöz durfte sich nur die Gästeelf von Coach Michael Gruber freuen, die durch einen Treffer in der Nachspielzeit ein 1:1-Unentschieden erreichte und die Heimreise mit einem Punkt im Gepäck antreten konnte.

Zach-Elf mit früher Führung

Nach einem 4:2-Erfolg im Hinspiel hatten die Peilsteiner auch auf eigener Anlage die Nase früh vorne. In der Thaller Arena waren nur acht Minuten gespielt, als Stefan Bogner rund 20 Meter vor dem Gehäuse der Gäste an den Ball kam, mit dem Außenrist Oberneukirchen-Keeper Vaclav Suchy überraschte und auf 1:0 stellte. Die Gruber-Elf steckte den frühen Gegentreffer weg, fand fortan gut in die Partie und verzeichnete in einem über weite Strecken ausgeglichenen Match etwas mehr Spielanteile. Die Oberneukirchener tauchten ab und an gefährlich vor dem Kasten der Heimischen auf, klare Chancen konnten sich die Gäste aber keine erarbeiten. Die Heimelf von Trainer Herbert Zach hielt in den ersten 45 Minuten hinten die Null und ging mit einer knappen Führung in die Pause.

Koller gleicht in der Overtime aus

Nach Wiederbeginn war die Gruber-Elf bestrebt, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und machte im zweiten Abschnitt ordentlich Dampf. Die Peilsteiner agierten nach der Pause vorwiegend mit hohen Bällen, waren aber auch in Durchgang zwei hinten vorerst nicht zu knacken. Die Gäste bestimmten das Geschehen, bis auf den einen oder anderen gefährlichen Distanzschuss sprang für Kapitän Sebastian Gusenleitner und Co. aber nichts heraus. Als es bereits nach dem zehnten Peilsteiner Saisonsieg aussah, musste der Schlussmann der Heimischen, Martin Bartizal, doch noch hinter sich greifen. In der Nachspielzeit führten die Gäste auf Höhe der Mittellinie einen Freistoß aus, bei einem Getümmel im Strafraum der Hausherren köpfte Gusenleitner den Ball an die Stange, Bastian Koller stand beim Abpraller goldrichtig und fixierte mit der letzten Aktion im Spiel den 1:1-Endstand. Nach Spielende, Aufregung in der Arena, als der in Halbzeit zwei verwarnte David Fuchs den Referee kritisierte, noch einmal Gelb und somit die Ampelkarte sah.

Michael Gruber, Trainer Union Oberneukirchen:

"Auch wenn das Unentschieden aufgrund unseres späten Treffers etwas glücklich war, geht das Remis in Summe in Ordnung. Wie in den letzten Spielen haben wir auch am Samstag eine anständige Performance abgeliefert und uns den einen Punkt verdient. Wir wollen unsere kleine Serie am nächsten Sonntag fortsetzen und auch in Klaffer punkten".