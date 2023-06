"Big Points"! Union Peilstein wahrt mit Sieg in Kellerderby Chance auf Klassenerhalt

Details Sonntag, 04. Juni 2023 14:29

Am vorletzten Spieltag der 1. Klasse Nord kreuzten die Sportunion Kollerschlag und die Union Dreihans Peilstein die Klingen. Im Duell zweier punktegleicher Nachbarn aus der Abstiegszone stand ein klassisches Kellerderby auf dem Programm, in dem es um "big points" ging. Eine Woche nach einem sensationellen 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Haslach wollte die Heimelf von Trainer Martin Löffler einen "Dreier" nachlegen und die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Doch nach einer 1:4-Pleite im Hinspiel zogen die Kollerschlager auch am Samstagnachmittag mit 1:2 den Kürzeren und schweben nach der siebenten Heimniederlage mehr denn je in akuter Abstiegsgefahr. Die Eisner-Elf hingegen konnte nach dem letztwöchigen Erfolg gegen St. Stefan das nächste "Sechs-Punkte-Spiel" für sich entscheiden und mit dem erst zweiten Auswärtssieg die fixe Abstiegsgefahr bannen. Für die Peilsteiner geht es am letzten Spieltag, gegen Neustift, nun darum, auch die mögliche Relegation zu vermeiden.

Torloser erster Durchgang

Vor rund 500 Besuchern fanden die Gäste in der brightly Arena gut ins Spiel, kamen zunächst aber nur zu Halbchancen. In einem umkämpften Match erarbeitete sich die Löffler-Elf nach einer halben Stunde ein Übergewicht. Die Hausherren wussten mit gefährlichen Umschaltaktionen zu gefallen und erarbeiten sich dicke Chancen, die Kollerschlager konnten diese aber nicht verwerten bzw. scheiterten an Gästegoalie Martin Bartizal. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Peilsteiner Doppelschlag

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wolfmayr verzeichneten die Gäste den besseren Start und erzwangen in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. Zunächst konnte Kollerschlag-Schlussmann Tim Löffler nach einer Flanke den Ball nicht sichern, kollidierte mit einem Angreifer und ließ das Leder fallen, sodass Alfred Ehrengruber das freiliegende Spielgerät nur noch in die Maschen bugsieren musster. Keine fünf Minuten später schlugen die Peilsteiner erneut zu, als Jakub Rosulek, neuer Legionär aus Tschechien, sich auf halblinker Position durchsetzte und einen Stanglpass schlug - Goalie Löffler kam nicht richtig an den Ball und konnte die Kugel nur ablenken, Kapitän Rudolf Wiesineger stand goldrichtig und stellte auf 0:2.

Kollerschlager Joker sticht

Trotz der komfortablen 2:0-Führung verloren die Gäste fortan den Faden, die Kollerschlager wussten dies aber nicht zu nutzen. In dieser Phase bekamen die Zuschauer ein ereignisarmes Match zu sehen. In der Schlussphase nahm die Partie dann aber Fahrt auf. Nach einem weiten Corner war der ebenerst eingewechselte Mathias Wurm mit einem sehenswerten Volley ins kurze Kreuzeck erfolgreich. Nach dem Anschlusstreffer waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht, die Peilsteiner setzten ab und an aber Nadelstiche. Da der eingewechselte Stefan Schneeberger für die Gäste eine Chance zur Entscheidung nicht nutzen konnte, blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Im Peilsteiner Strafraum herrschte dicke Luft, mit vereinten Kräften brachte die Eisner-Elf die hauchdünne Führung aber ins Ziel und konnte mit "big points" im Gepäck die Heimreise antreten.

Reinhard Eisner, Trainer Union Peilstein:

"Auch wenn die Leistung nicht berauschend war, konnten wir einen ungemein wichtigen Sieg feiern und aufgrund des gewonnen direkten Duells gegen Kollerschlag die fixe Abstiegsgefahr bannen. Auch wenn es seit geraumer Zeit ganz gut läuft, sind wir noch nicht durch. Nachdem wir vorerst die Abstiegszone verlassen konnten, geht es jetzt darum, die Relegation zu vermeiden. Mit einem weiteren Dreier, im letzten Match gegen Neustift, sollten wir dieses Vorhaben realisieren können".

