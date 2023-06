Union Waldmark St. Stefan mit wichtigem Sieg in Neustift/Oberkappel - Goldtor fiel nach Schiedsrichterball!

Details Montag, 05. Juni 2023 11:50

In der 25. Runde der 1. Klasse Nord kreuzten die Union Neustift/Oberkappel und die Union Waldmark St. Stefan die Klingen. Die Ausgangsposition war vor dem Spiel klar abgesteckt. Während es für die im vorderen Mittelfeld platzierte Union Neustift/Oberkappel um nicht mehr allzu viel ging, wollten die Gäste mit einem Sieg den mathematisch durchaus noch möglichen Rückfall auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern. Am Ende sollte die Union Waldmark St. Stefan dieses Vorhaben positiv abschließen können.

Ausgeglichenes Spiel in Neustift/Oberkappel

In Neustift entwickelte sich von Beginn an ein recht munteres und ausgeglichenes Spiel, an welchem beide Mannschaften aktiv teilnahmen, wirklich zwingende Gelegenheiten blieben zunächst jedoch sowohl auf Seiten Neustifts als auch St. Stefans über weite Strecken aus. Die Begegnung wogte hin und her, keines der beiden Teams konnte sich zunächst klare Vorteile im Sinne einer Überlegenheit herausarbeiten.

Um einiges konkreter wurden die beiden Mannschaften im zweiten Abschnitt der Begegnung, als sowohl die Union Neustift/Oberkappel als auch die Union Waldmark St. Stefan die eine oder andere gute Möglichkeit herausspielen konnten. So lief etwa ein Akteur der Hausherren allein auf das Tor der abstiegsbedrohten Elf aus St. Stefan zu, Keeper Sandro Hartl konnte jedoch mit einer Fußabwehr glänzend parieren. Auf der anderen Seite konnte sich sein Gegenüber Vit Pesula auszeichnen, als sich ein hoher Ball der Gäste gefährlich unter die Latte senkte, der Neustift-Keeper aber – vom Elferpunkt zurückeilend – das Leder noch irgendwie über die Linie drehte.

St. Stefan nach einem Schiedsrichterball gedankenschnell - gute Chancen auf beiden Seiten dank starker Keeper vergeben

Die entscheidende Situation, die letztlich den Unterschied in dieser Partie ausmachten, ereignete sich in der 76. Minute. Nach einem Schiedsrichterball im Bereich des Mittelkreises schaltete ein Akteur der Union Waldmark St. Stefan am schnellsten, spiele den Ball auf Rechtsaußen, wo Simon Gaisberger den Ball zur Mitte brachte und Tobias Kitzmüller zum 0:1 einschob. Sein Treffer war für die Gäste Gold wert, der direkte Abstieg ist nun mathematisch ausgeschlossen, in der Schlussrunde gilt es für St. Stefan jedoch noch den Relegationsplatz zu verhindern.

Andreas Preining, stellvertretender Sektionsleiter Union Waldmark St. Stefan:

„Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, zwar nicht mit sehr vielen, aber zwei bis drei sehr guten Chancen auf beiden Seiten, wo sich jeweils die Torhüter stark auszeichnen konnten. Beide haben wirklich gute Paraden geliefert. Es war körperlich intensiv heute. Der Sieg war natürlich irrsinnig wichtig für uns. Nun wollen wir im abschließenden Spiel gegen St. Martin die letzten Punkte holen, um fix oben zu bleiben.“

