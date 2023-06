SV Haslach krönt sich mit 7:2-Kantersieg zum Meister und kehrt nach 18 Jahren zurück in die Bezirksliga

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 19:19

In einem Nachholspiel zur 18. Runde der 1. Klasse Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Haslach und der Union Neustift/Oberkappel auf dem Programm. Vier Tage nach einem 3:1-Erfolg gegen Klaffer war für den Tabellenführer alles angerichtet, wollten die Mannen von Erfolgstrainer Josef Hutsteiner mit einem weiteren "Dreier" eine sensationelle Saison krönen. Im vorerst letzten Heimspiel in der 1. Klasse machte der SVH mit einem 7:2-Kantersieg den Sack zu, eroberte den Meistertitel und kehrt nach 18 langen Jahren zurück in die Bezirksliga. Die Popa-Elf hingegen zog am Donnerstagnachmittag zum zweiten Mal in Folge den Kürzeren und musste im Frühjahr die bereits siebente Niederlage einstecken.

Tabellenführer mit früher Führung - Hutsteiner-Elf legt drei Tore nach

Noch nicht alle rund 500 Besucher hatten in der Copa Haslana Arena ihre Plätze eingenommen, als die Hutsteiner-Elf das Tor zur Bezirksliga weit öffnete. Nach Zuspiel von Julian Friedl war es Tobias Schauer, der in Minute drei auf 1:0 stellte. In der Folge bekamen die Zuschuer eine Spiel vorwiegend in eine Richtung zu sehen. Nach einem Doppelschlag der Blau-Gelben knallten nach knapp 20 Minuten die ersten Sektkorken. Zunächst versenkte Goalgetter Friedl die Kugel staubtrocken im kurzen Eck. 120 Sekunden später nickte Leotrim Sylah einen Corner ein. Nach einer halben Stunde hatte der Tabellenführer endgültig beide Hände an der Meisterschale, als die Gäste nach einem Freistoß den Ball nicht klären konnten, ehe Philipp Aigner aus einem Gestochere auf 4:0 stellte. Praktisch mit dem Pausenpfiff von Schiedrichter Leonhartsberger beteiligte sich auch das Team von Coach Eduard Popa am Torreigen, als Ralph Gumpenberger den 4:1-Halbzeitstand besiegelte.

Goalgetter macht halbes Dutzend voll - nach 37. Friedl-Treffer brechen in der Arena alle Dämme

Die Messe war längst gelesen, der Torhunger des Tabellenführers aber noch nicht gestillt. Nach Wiederbeginn waren nur wenige Minuten gespielt, als Niklas Hackl einen sehenswerten Spielzug über Schauer und Friedl erfolgreich abschloss. Nach einer Stunde machte Haslachs Torjäger das halbe Dutzend voll - Friedl umkurvte Gästegoalie Vit Pesula und durfte sich am heutigen Nachmittag zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Sieben Minuten später betrieben die Neustifter Ergebsniskorrektur, als Manuel Past nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Damit hatten beide Mannschaften ihr Pulver zunächst verschossen. Dem Torschützenkönig der Liga war es vorbehalten, in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zu setzen - der 27-jährige Julian Friedl, der im letzten Sommer von Landesligist Rohrbach zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, fixierte mit seinem 37. Saisontreffer den 7:2-Endstand. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, brachen in der Arena alle Dämme, feierten Spieler, Trainer Funktionäre und Fans des SV Haslach ausgelassen den Meistertitel und die Rückkehr in die Bezirksliga.

David Aichberger, Sportlicher Leiter SV Haslach:

"In der vergangenen Saison, als wir den Vizemeistertitel erobern konnten, die Relegation aber verpasst hatten, haben wir quasi angeklopft. Auch wenn wir einen soliden Grundstein zu einem möglichen sportlichen Erfolg gelegt haben und im Aufstiegskampf wieder mitmischen wollten, kann man eine derart sensationelle Saison nicht planen, die muss passieren. Es ist von Angang an wie am Schnürchen gelaufen und haben bis zum Schluss voll durchgezogen. Gratulation an Spieler und Trainer zu dieser außergewöhnlichen Leistung und zum historischen Meistertitel. Nach 18 langen Jahren kehren wir wieder in die Bezirksliga zurück und freuen uns schon auf viele interessante und aufregende Spiele in der sechsten Liga. Natürlich wird heute spontan und ausgelassen gefeiert, die offizielle Meisterfeier findet aber erst am 17. Juni statt".

