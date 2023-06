SV Lichtenberg löst mit Auswärtssieg in Gramastetten sensationell das Relegationsticket

Details Montag, 12. Juni 2023 11:30

In der 26. und letzten Runde der 1. Klasse Nord kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Gramastetten und dem SV Lichtenberg. Während es für die Hausherren um nicht mehr allzu viel ging, hatten die Lichtenberger die Chance, am letzten Spieltag auf den dritten Tabellenplatz vorzurücken, der – aufgrund des Umstands, dass Rang zwei von einer 1b-Mannschaft gehalten wird – ausnahmsweise zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Da das Parallelspiel zwischen Oberneukirchen und Hellmonsödt, die vor dieser Partie beide vor Lichtenberg lagen, unentschieden endete, löste der SVL tatsächlich das Relegationsticket.

Gramastetten geht in Führung

Am Sonntagabend entwickelte sich in Gramastetten zunächst ein recht offenes Spiel, welches jedoch Vorteile für die Gäste aus Lichtenberg enthielt. Dennoch gingen nach einer Viertelstunde die Hausherren in Führung. Nach einem Eckball landete das Spielgerät als zweiter Ball vor den Füßen von Lorenz Flunger, der von der Strafraumgrenze abzog und, etwas gegen den Spielverlauf, zum 1:0 traf.

In der Folge drückten die Lichtenberger auf den Ausgleich, die Bemühungen der Gäste sollten dabei nicht allzu lange unbelohnt bleiben. Nach einer guten halben Stunde Spielzeit spielte Thomas Mayr einen Traumpass auf Michael Schatzl, der vollstreckte, damit auf 1:1 stellte.

Lichtenberg dreht die Partie

Jener Michael Schatzl war es auch, der zwei Minuten nach Wiederbeginn zu einem atemberaubenden Solo ansetzte, in der Mitte Maximilian Schurm ideal per Stanglpass einnsetzte, um mit selbigem über das 1:2 zu jubeln – der SV Lichtenberg hatte das Spiel damit gedreht, die Aufstiegschance lebte wieder.

In der Folge versuchten die Gastgeber alles, um noch den Partycrasher zu spielen, man vermochte diese Bemühungen lediglich im letzten Drittel nicht zu krönen. So war es den Lichtenbergern vorbehalten, fünf Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung zu sorgen. Nach einem Eckball war es Anton Karlhuber, der per Kopf zum 1:3 traf, Lichtenberg damit ins Glück schoss. Der Gegner des SV Lichtenberg wird in Kürze vom oberösterreichischen Fußballverband ermittelt werden.

Daniel Walchshofer, sportlicher Leiter SV Lichtenberg:

„Das 1:0 erzielte Gramastetten aus dem Nichts nach einer Ecke, das war etwas gegen den Spielverlauf, wir haben dann aber gedrückt und das 1:1 erzielt. Nach unserem 1:2 haben wir es etwas schleifen lassen, sie sind dann schon aufgekommen, nach dem Tor von Toni Karlhuber war es vorbei. Wir sind letztes Jahr von der 2. Klasse aufgestiegen und wurden nach den ersten Runden angesprochen, dass wir nun in der Realität angekommen wären. Nun, nach einer Riesensaison, die wir gespielt haben, stehen wir als Dritter da und spielen Relegation, damit hätte keiner gerechnet.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei