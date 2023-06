0:3! SV Lichtenberg vor heimischer Kulisse chancenlos

Details Montag, 19. Juni 2023 11:38

Mit mickrigen sechs Punkten am Konto zierte die DSG Sportunion Altenberg nach der Hinrunde der Bezirksliga Nord einsam das Ende der Tabelle und ging vor einer Woche auch als Schlusslicht in den letzten Spieltag. Doch mit einem 3:0-Erfolg in Arnreit, dem dritten "Dreier" in den letzten vier Runden, kletterten die Mannen von Neo-Trainer Mario Jaksch, der in der Winterpause das Zepter übernommen hatte, im allerletzten Moment auf den zwölften Rang und erreichten die Relegation. Die Altenberger wussten die zweite Chance eindrucksvoll zu nutzen, feierten nach einem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Lichtenberg auch am Sonntagabend einen 3:0-Derbysieg und brachten den Klassenerhalt in trockene Tücher. Der Drittplatzierte der 1. Klasse Nord hingegen wusste das Schlupfloch im OÖFV-Regulativ nicht zu nutzen, die Lindinger-Elf konnte jedoch eine intensive Derby-Atmosphäre sowie die lautstarke Unterstützung der Fans genießen.

Gäste mit Blitzstart

Die Hoffnungen der heimischen Fans unter den rund 850 Besuchern auf eine mögliche Wende im Relegations-Duell erhielten bereits nach drei Minuten einen entscheidenden Dämpfer. Mathias Ramerstorfer setzte sich auf der linken Seite energisch durch, tanzte zwei Gegenspieler aus und schlug einen Stanglpass, Matthäus Gierlinger fackelte nicht lange und knallte den Ball ins kurze Kreuzeck. Nachdem die Union den Klassenerhalt praktisch in der Tasche hatte, dominierte die Jaksch-Elf das Geschehen, die Altenberger leisteten sich jedoch den Luxus, einige gute Chancen zu vergeben. So jagte Kapitän Thomas Mayr das Leder aus kurzer Distanz über die Latte. Auch der früh für Gierlinger eingewechselte Wolfgang Wolkerstorfer konnte eine exzellente Einschussgelegenheit nicht nutzen - nach einem Stanglpass setzte das 17-jährige Eigengewächs das Spielgerät am langen Eck vorbei. Kurz vor der Pause hatten die zahlreichen Gäste-Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einer präzisen Wolkerstorfer-Flanke und einem sehenswerten Seitfallzieher von Mayr strich der Ball aber knapp am Kreuzeck vorbei. Wenig später ging es mit einer knappen Führung der Union in die Kabinen.

Union-Kapitän macht Sack zu

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Altenberger Treffer. Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Nebel waren im Sportpark nur zwei Minuten gespielt, als Mayr - nach einem Corner von Manuel Leibetseder sowie einer Hereingabe von Sebastian Hahn - den Ball im Rutschen in die Maschen beförderte. Obwohl die Messe gelesen war, herrschte auf den Rängen tolle Stimmung, feierten beide Fan-Lager gemeinsam eine letztendlich erfolgreiche Saison. In Minute 85 bekamen die Zuschauer ein weiteres Tor serviert. Jakob Schützenberger - der "Sechser" ist eigentlich ein Mann für`s Grobe - startete einen fulminanten Alleingang, tanzte praktisch die gesamte Lichtenberger Abwehr aus, gab SVL-Schlussmann Paul Schöffl das Nachsehen und fixierte den 0:3-Endstand.

Mario Jaksch, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Auch wenn die Verantwortlichen die Ruhe bewahrt haben und die Stimmung stets gut war, war bei meinem Amtsantritt im Winter der Klassenerthalt nicht unbedingt zu erwarten. Doch sämtliche Spieler haben tolle Moral bewiesen, bis zum Schluss an die Chance geglaubt und sind dafür belohnt worden. Die Freude über den Ligaverbleib ist riesengroß - meine Kicker haben mir berichtet, dass die Feier nach dem Klassenerhalt noch intensiver war, als jene nach dem im letzten Jahr eroberten Vizemeistertitel, der ein historischer Erfolg war".

