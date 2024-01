Union Ried/Traunkreis: "Werden alles versuchen, um nicht abzusteigen"

Details Freitag, 26. Januar 2024 20:12

Mit dem Aufstieg in die 1.Klasse Ost konnte die Union Ried im Traunkreis in der Vorsaison einen wahren Erfolg feiern. Die Euphoriewelle aus der letzten Saison wollte man in Ried natürlich mit in die neue Spielzeit nehmen: Das Saisonziel war der Klassenerhalt und die langsame Etablierung in der neuen Liga. Nach 13 Runden sieht die Bilanz der Traunviertler jedoch ein wenig anders aus. Mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von -21 steht man derzeit am Ende der Tabelle, doch aufgeben ist für die Rieder keine Option.

Desolate Hinrunde endet mit Moralsieg

Im ersten Spiel der Saison mussten die Rieder gegen die 1b-Vertretung von Vorwärts Steyr antreten und kassierten dort direkt eine 5:0 Auswärtsklatsche. Nach dieser deutlichen Niederlage konnte man sich nicht wirklich erholen und es folgte eine lange Niederlagenserie, die bis zum 8. Spieltag ging. An jenem 8. Spieltag konnte man mit dem Unentschieden gegen den Spitzenreiter aus Adlwang dann plötzlich auf sich aufmerksam machen. Gegen Ende der Hälfte verbesserten sich die Leistungen der Rieder Schritt für Schritt. Gegen Ende der Hinrunde setzte man mit einem Trainerwechsel dann auch neue Impulse - Günter Thaller trat am 11. Spieltag seine zweite Amtszeit in Ried an und er konnte in seinen drei Spielen vier wertvolle Zähler einfahren. Drei dieser vier Punkte konnte man am letzten Schiedlberg einfahren, wo man sich vor der Winterpause noch einen Sieg für die Moral erkämpfen konnte.

"Wollen im Frühling ein anderes Gesicht zeigen"

In der Rückrunde möchte man nun ein anderes Gesicht zeigen und an den Sieg gegen Schiedlberg im letzten Spiel anknüpfen. "Wir haben gegen die Spitzenmannschaften gezeigt, dass wir mit dem Niveau mithalten können und wollen dies nun auch konstanter zeigen." zeigt sich der sportliche Leiter Kurt Fellinger optimistisch. Mit Leon Covic konnte man bereits den ersten Winterneuzugang eintüten - weitere könnten demnächst folgen. "Wenn sich am Transfermarkt noch etwas ergibt, werden wir eventuell noch mal aktiv werden" kommentiert Fellinger die Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Abgänge soll es jedenfalls keine geben. Man möchte mit dem aktuellen Kader weitermachen und gemeinsam das Ruder umreißen. "Aufgeben ist für uns keine Option. Wir werden alles daran setzen, um den Abstieg noch zu verhindern." gibt Fellinger die Marschroute für die Rückrunde aus.