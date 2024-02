Transfers, Hinrunde, Meisterrennen: Vize-Herbstmeister ASV Haidershofen-Behamberg gewappnet für Frühjahrssaison!

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 18:06

Eines der Überraschungsteams schlechthin: Die Hinrunde, die der ASV Haidershofen-Behamberg gespielt hat, verlief großartig und wurde mit einem starken zweiten Platz – punktgleich hinter Winterkönig Adlwang – gekrönt. Dies trotz einem eher schwachen Start, worauf die Verantwortlichen des Klubs direkt handelten und mit Reinhard Mayr einen in der Umgebung bekannten Übungsleiter installierten, der in der Steyrer Vorstadt voll einschlug und als Headcoach der Haidershofner ungeschlagen überwintert. Ligaportal bat den UEFA-A-Lizenz-Inhaber zum Gespräch über die Hinrunde, die Transfers und die anstehenden Aufgaben.

Mayr folgt auf Prokopczyk – Haidershofen startet Erfolgslauf

Nachdem man in den ersten drei Runden insgesamt nur einen Punkt holen konnte, beendete der ASV die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Peter Prokopczyk, was darauf folgte sollte dieser Entscheidung recht geben: Unter Reinhard Mayr startete man folglich einen furiosen Lauf, der ein Unentschieden und ganze neun Siege umfasste – Resultat: Vize-Herbstmeister und ein bemerkenswertes Torverhältnis von 33:13. „Uns ist es gelungen, der Mannschaft unsere Spielidee zu vermitteln. Das wurde gut angenommen, was sich auch in den Resultaten widerspiegelte. Ich denke, dass das eine richtig gute Performance war.“, resümierte Mayr den Herbst.

Klinglmayr soll frischen Wind in ohnehin starke Offensive bringen

Aufgrund des starken Abschneidens gab es im Winter in Haidershofen auch so gut wie keinen Handelsbedarf. Einen Neuzugang hat man dennoch an Land ziehen können: Mit David Klinglmayr (zuvor Union Adlwang) verpflichtete man einen schnellen Außenstürmer, der für noch mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel des aktuellen Tabellenzweiten sorgen soll. Besonders freut man sich aber, dass man den Rest der Mannschaft beisammen halten konnte, Abgänge gab es daher nicht zu kompensieren. Auch Markus Kronsteiner, der im Herbst mit Verletzungen etc. zu kämpfen hatte, wird im Frühjahr im Trikot des ASV wieder eine größere Rolle spielen und die Mannschaft verstärken.

„Wird eine enge Kiste“ – Ziele aufgrund des starken Herbstes adaptiert

Durch die starke Hinrunde musste man die ursprüngliche Zielsetzung an die Realität anpassen: „Am Anfang der Saison wurde ein Mittelfeldplatz angestrebt. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir dies überdacht und wollen bis zum Ende vorne mitspielen. Es wird aber eine enge Kiste, weil es vier, fünf Mannschaften gibt, die Qualität haben und aufsteigen können.“, freut sich Mayr auf eine interessante Rückrunde. Der ASV Haidershofen-Behamberg ist jedenfalls dafür gewappnet, spulte man bislang eine intensive Vorbereitung ab. Bereits vor der letzten Partie im Herbst hat man Testungen bei den Spielern durchgeführt, wonach jeder Akteur einen adäquaten Trainingsplan bekam und diesem in der Winterpause nachging. Zum Trainingsstart fand Coach Mayr dann eine topfitte Mannschaft vor, die sich bislang über die Testspiele auch steigern konnte. Am morgigen Donnerstag tritt man mit 35 Leuten an Board die Reise nach Melk an, um dort gemeinsam am Trainingslager den nächsten Schritt zu machen.