Dramac-Dreierpack! Union Adlwang kehrt auf die Siegerstraße zurück – SV Molln verliert zum vierten Mal en suite

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:15

Die Union Adlwang hat zuletzt nach einem bärenstarken Saisonstart einige Punkte liegengelassen. Die Kirtagskicker hatten einige Probleme mit dem Verletzungsteufel und konnten zuletzt an Spieltag fünf siegen. Am gestrigen Samstagnachmittag riss diese kleine Negativserie – gegen den SV Molln siegte die Truppe von Gerhard Mandl mit 5:3.

Djudjik trifft bei Comeback sehenswert

Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Bereits in Minute vier gingen die Kirtagskicker in Führung. Antonio Dukic nickte eine Maßflanke von Ivan Puskaric ein. Die Mollner Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten: Nach einer Hereingabe von Onur Memis lenkte Antonio Dramac den darauffolgenden Abschluss von Ferdi Akbudak ins eigene Tor. Sichtlich unbeirrt vom Ausgleich erarbeiteten sich die Hausherren weiterhin gute Gelegenheiten und schlugen binnen zwei Minuten gleich zwei Mal zu: Erst hämmerte Mario Djudjik, der nach einer Verletzungspause wieder von Beginn an dabei war, das Spielgerät vom Sechzehnereck sehenswert in die Maschen (27.), ehe eine Minute darauf Ivan Dramac nach einem Solo auf 3:1 stellte (27.). Eine unterhaltsame, chancenreiche erste Hälfte hatte noch ein weiteres Highlight zu bieten: In Minute 38 verkürzte Memis nach Zuckerpass von Raffael Kurtuldu noch auf 3:2.

Dramac schnürt Hattrick – Puskaric glänzt als Vorbereiter

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel bekamen die Mollner aber den nächsten Dämpfer serviert: Nach einem Stanglpass von Puskaric schnürte Dramac mühelos seinen Doppelpack. Die Gäste gaben auch hier nicht ansatzweise auf und legten mit Erfolg gegen Ende der Partie nochmal die Brechstange an: Eine Flanke vom eingewechselten Michael Wildauer landete in Minute 75 plötzlich direkt in den Maschen – wenige Augenblicke zuvor hatte Memis noch das Leder an den Querbalken geknallt. Dennoch klingelte es aber wenig später auf der anderen Seite. Besonders zwei Männer wussten die Mollner über die gesamte Spieldauer nicht in Schach zu halten und so auch nicht in der 82. Spielminute: Zum dritten Mal an diesem Tag glänzte Puskaric als Vorbereiter und Ivan Dramac als Vollstrecker.

Die Union Adlwang tritt am kommenden Samstag bei der Union St. Marien an, der SV Molln empfängt am selben Tag die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – SV Molln, 5:3 (3:2)

82 Ivan Dramac 5:3

75 Michael Wildauer 4:3

50 Ivan Dramac 4:2

38 Onur Memis 3:2

27 Ivan Dramac 3:1

26 Mario Djudjik 2:1

11 Ferdi Akbudak 1:1

4 Antonio Dukic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.