Underdog triumphiert: Hofkirchen bezwingt Schiedlberg in einem packenden Derby

Details Montag, 06. Mai 2024 15:07

Mit dem Derby zwischen der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis und der Union Schiedlberg war ein Fußballfest in der 1. Klasse Ost vorprogrammiert. Die Hausherren holten sich in der Vorwoche eine herbe 5:0-Klatsche in Spital am Phyrn ab. Schiedlberg traf auf eigener Anlage im Top-Spiel auf Adlwang und trennte sich in einer ereignisreichen Partie 3:3. Für Schiedlberg geht es in der aktuellen Saison noch um den dritten Platz, der an großer Bedeutung gewinnen würde, wenn die Vorwärts 1b als Zweiter (1b-Teams dürfen keine Relegation spielen) abschließen würde – somit würde der Drittplatzierte auf den möglichen Relegationsplatz nachrutschen. Für die Gäste hatte das Derby in Hofkirchen demnach große Bedeutung im Kampf um eine mögliche Bezirksliga Rückkehr. Schlussendlich setzte sich der Underdog aus Hofkirchen aber klar mit 3:1 durch und revanchierte sich für die klare Pleite aus dem Herbst.

Frühe Tore und rassiger Fight

Das Spiel auf der mit 400 Besuchern gefüllten Hochburg brauchte nicht viel Anlaufzeit. Nach nur drei Minuten ging der Favorit aus Schiedlberg in Führung. Nach einer gut getretenen Ecke fiel der Ball im Fünfer unglücklich auf den Oberschenkel vom Hofkirchner Mittelfeldspieler Jakob Feicht, der die Kugel ins eigene Tor bugsierte. Ein Nackenschlag nach wenigen Sekunden, doch Hofkirchen schüttelte sich schnell und glich nur fünf Minuten später aus. Christoph Zehetner sorgte nach einem perfekten Lochpass von Lorenz Föchterle und einem guten Abschluss von Igor Kutic, der von Torhüter Brandhuber abgewehrt wurde, im Nachschuss für den Ausgleich. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit entwickelte sich ein mitreißender, rassiger und intensiver Derbyfight. Oftmals wurde es gefährlich im letzten Drittel – teilweise aber einfach nicht zwingend genug. So endete eine ausgeglichene aber attraktive erste Hälfte mit einem 1:1-Pausenstand.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Die Hausherren erwischten einen richtig guten Start in die zweiten 45 Minuten. Zuerst hämmerte Jakob Feicht Sekunden nach dem Re-Start einen traumhaften Volley aus der zweiten Reihe an der Querbalken und nur wenig später verfehlte Igor Kutic mit einem Schuss aus der Drehung nur knapp. Nach einer Stunde belohnte sich Hofkirchen für eine richtig gute Vorstellung gegen den Favoriten. Igor Kutic marschierte links in der Box und wurde vom Schiedlberger Defensivmann viel zu ungestühm zu Fall gebracht. Schiedsrichter Balatinac zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß. Lorenz Föchterle zeigte am Punkt überhaupt keine Nerven und vollstreckte eiskalt zur erstmaligen Führung für die Blau-Weißen. Doch die Hausherren hatten nicht genug – nur wenige Augenblicke später die nächste Möglichkeit auf einen Treffer. Eine Flanke fand den im Fünfer eingelaufenen 2:1-Torschützen Lorenz Föchterle, welcher diesmal aber aus kurzer Distanz am großartig parierenden Schiedlberger-Schlussmann Brandhuber scheiterte. In der Schlussphase gingen die Gäste natürlich All-in, um die Aufstiegsträume nicht schon frühzeitig zerplatzen zu lassen und dies ausgerechnet beim Rivalen aus Hofkirchen. Immer wieder ging es flott über die von Mathias Krennmayr beackerte rechte Seite der Schwarz-Weißen. Hofkirchen ließ trotz Geschwindigkeitsnachteil in der Defensive kaum gefährliche Aktionen zu. Der Druck des Favoriten aus Schiedlberg wuchs in den letzten Minuten immer mehr an und Hofkirchen verlagerte sich zum Großteil in die eigene Hälfte und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Mit Anbruch der Nachspielzeit wurde es dann auch nochmal hitzig vor dem Schiedlberger Kasten. Nach einem Foulspiel ca. 20 Meter vor dem Tor übernahm Hofkirchens Torgarant Igor Kutic die Verantwortung beim Freistoß. Diesen knallte der Stürmer unhaltbar ins linke Kreuzeck zur Freude der vielen Besucher auf der Hochburg. Das 3:1 war schlussendlich auch das Endergebnis in einem denkwürdigen Derby.

Großer Jubel brach aufseiten der Heimischen aus, welche sich mit diesem Sieg wieder sicher im unteren Mittelfeld festsetzen konnten. Schiedlberg hingegen verspielt damit wohl die letzte Möglichkeit auf eine Bezirksliga-Rückkehr, denn einen Sechs-Punkte-Rückstand auf Adlwang wird man aller Voraussicht nach nicht mehr aufholen können. Auf die Blau-Weißen wartet am kommenden Wochenende eine spannende Aufgabe beim Tabellenletzten aus Ried/Traunkreis. Schiedlberg empfängt im Heimspiel die Union Waldneukirchen.

Stimme zum Spiel

Thomas Hinterreiter (Trainer SU Hofkirchen): "Wir hatten uns taktisch viel vorgenommen, wurden aber in der 3. Minute gleich mal für die Unaufmerksamkeit bei einer gegnerischen Ecke bestraft. Erfreulicherweise haben wir den Schock schnell weggesteckt und mit einem schönen Pass in die Tiefe die Schiedlberger Abwehr ausgehebelt und im zweiten Versuch den Ausgleich erzielt. Durch unsere offensive Ausrichtung konnten unsere Gäste nur selten kontrolliert nach vorne spielen, wodurch ihre starken Flügelspieler nicht so zur Geltung gekommen sind. In der zweiten Halbzeit konnten wir mehr Chancen als Schiedlberg kreieren und haben uns schließlich mit einem sicher getretenen Elfmeter und einem Traumfreistoß wichtige und verdiente drei Punkte geholt."

Aufstellungen:

Hofkirchen i.T.: Marcel Hofer - Marvin Müller, Samuel Ellmer, Amir Huremovic, Tobias Anton Machreich - Philipp Schuster, Lorenz Föchterle, Clemens Strauch (K), Jakob Feicht - Igor Kutic, Christoph Zehetner



Ersatzspieler: Helmut Christian Moser, Martin Zauner, Fabian Muhr, David Luckeneder, Leo Jetzinger, Simon Gregor Frühwirt



Trainer: Thomas Hinterreiter

Schiedlberg: Manuel Brandhuber, Mathias Krennmayr, Marco Sturmberger, Laurenz Ahrer, Moritz Käfer, Jakob Freller, Florian Dietachmair (K), Philipp Schopper, Julian Paul Fiala, Stefan Zeilinger, Maximilian Leitner



Ersatzspieler: Moritz Weiß, Thomas Klinglmair, Daniel Brunner, Stefan Reifenauer, Valentin Seidel, Felix Weidinger



Trainer: Fabian Leitner

1. Klasse Ost: SU Hofkirchen : Schiedlberg - 3:1 (1:1)

89 Igor Kutic 3:1

60 Lorenz Föchterle 2:1

8 Christoph Zehetner 1:1

3 Eigentor durch Jakob Feicht 0:1

Foto: SU Hofkirchen/Niklas Hörtenhuber

F.H.

Details

