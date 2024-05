Spannung bis zum Schluss: SV Spital/Pyhrn sichert sich knappen Sieg gegen Union Waldneukirchen

Details Montag, 06. Mai 2024 17:24

Am Sonntagnachmittag erlebten die Zuschauer in Waldneukirchen ein Fußballspiel, das Spannung bis zur letzten Minute versprach. Im Duell zwischen der heimischen Union EDER Karosserie Waldneukirchen und den Gästen vom SV MARK Spital am Pyhrn sahen die Fans ein Match, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Trotz einer frühen Führung durch Spital/Pyhrn, kämpfte sich Waldneukirchen zurück ins Spiel, musste sich am Ende jedoch knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Frühe Führung und rasche Antwort

Die Gäste aus Spital/Pyhrn legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 9. Minute durch ein Eigentor von Heimkeeper Maximilian Diwald in Führung – Auslöser dafür war ein Kopfball von Jürgen Gressenbauer. Waldneukirchen zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und suchte sofort den Weg nach vorne. Ihre Bemühungen wurden in der 15. Minute belohnt, als Bence Zsigmond nach einem Handspiel im Strafraum der Spitaler vom Elfmeterpunkt ausgleichen konnte. Das Spiel war nun vollkommen offen, beide Teams schenkten sich nichts.

Entscheidung durch Gressenbauer

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 24. Minute. Nach einem beeindruckenden Solo von Georg Gösweiner, bediente er Jürgen Gressenbauer, der trocken ins Eck vollstreckte und für Spital/Pyhrn das 1:2 markierte. Dieser Treffer sollte sich als Siegtor herausstellen, obwohl beide Mannschaften in der Folge noch zu guten Chancen kamen. Insbesondere in der zweiten Halbzeit drängte Waldneukirchen auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen wenig zu. Selbst eine Glanzparade von Tormann Toth in der 75. Minute, die das 2:2 verhinderte, konnte das Blatt nicht mehr wenden.

Trotz intensiver Bemühungen von Waldneukirchen, den Ausgleich zu erzielen, und einer Schlussoffensive nach einer gelb-roten Karte für Georg Gösweiner von Spital/Pyhrn in der 89. Minute, blieb es beim 1:2. Die Gäste aus Spital am Pyhrn zeigten sich effizient in der Chancenverwertung und konnten so drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Für Waldneukirchen hingegen war es eine bittere Niederlage, bei der sie trotz eines engagierten Auftritts und guter Möglichkeiten, das Spiel zu drehen, leer ausgingen.

Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit dem Sieg für SV Spital/Pyhrn, was die Spannung und die Leidenschaft, die beide Teams auf den Platz brachten, widerspiegelt. Trotz der Niederlage können die Waldneukirchner stolz auf ihre Leistung sein und auf eine Revanche im Rückspiel hoffen.

1. Klasse Ost: Waldneuk. : Spital/P. - 1:2 (1:2)

24 Jürgen Gressenbauer 1:2

15 Bence Zsigmond 1:1

9 Eigentor durch Maximilian Diwald 0:1

