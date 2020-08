Last-Minute-Tor von Rosenegger rettet SV Molln

Details Sonntag, 30. August 2020 18:50

In der Begegnung SV Sierning gegen den SV Molln trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der ersten Viertelstunde ergaben sich für beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit, die Offensiv-Kapazunder konnten daraus aber noch kein Kapital schlagen. In der 20. Minute donnern die Hausherren einen Freistoß an die Stange. Die restliche erste Hälfte ist sehr durchgekämpft und wenig flüssig. Man neutralisierte sich gegenseitig und fand keinen Weg zum Kasten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Matthias Kraus hatte nach dem Seitenwechsel die Chance auf die Führung, hob die Kugel aus kurzer Distanz aber über das leere Tor. In Minute 50 traf der SV Sierning zum ersten Mal ins Schwarze. Im Strafraum der Gäste herrschte Chaos, Julian Käfer nutzte das für sich und schob zum 1:0 ein. Das 2:0 des Heimteams bejubelte Matthias Winzig (61.) nach einem Kopfballtor. Die SV Molln traf zum 1:2 (64.). Torschütze Ogün Memis traf aus kurzer Distanz. Molln ab der 75. Minute dann in Unterzahl, Christoph Schmidthaler zog die Notbremse und musste frühzeitig unter die Dusche. Michael Rosenegger, der in der 85. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Nach einem Blackout von Sierning-Schlussmann Lukas Postlmayr schnappte er sich die Kugel und bescherte damit das Remis. Gedanklich hatte Sierning den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SV Molln am Ende noch den Teilerfolg.

Die beiden Kontrahenten stehen nun in der Tabelle direkt hintereinander, nur ein Punkt trennt die Mannschaften.

1. Klasse Ost: SV Sierning – SV Molln, 2:2 (0:0)

50 1:0 Julian Kaefer

61 2:0 Matthias Winzig

64 2:1 Oguen Memis

85 2:2 Michael Rosenegger

