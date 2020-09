Ernsthofen mit souveränem Sieg gegen Bewegung Steyr [Video]

Details Montag, 28. September 2020 12:05

Gegen den SCE holte sich die Bewegung Steyr eine 2:0-Schlappe ab. Der SC Ernsthofen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen Gegner auf Augenhöhe den Dreier.

Die Hausherren näherten sich früh der gegnerischen Gefahrenzone an, danach wurde es in der Offensive aber längere Zeit still. Auch der Gast tat sich schwer einen Weg durch den Abwehrverbund des Kontrahenten zu finden. Die Zeit lief weiter ab und keiner konnte eine wirklich zwingende Chance vorweisen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Ernsthofen gelingt der Durchbruch

Die zweite Hälfte verlief ähnlich. Beide waren bemüht in die Offensive zu kommen, aber nicht sonderlich effektiv in der Umsetzung. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis der SCE in Minute 78 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Nach einem Freistoß kam der Ball per Kopf zurück in die Mitte, wo Felix Frühwirth goldrichtig stand. Der Gastgeber führte schließlich das 2:0 herbei: Kevin Kühhas konnte eine Flanke von der rechten Seite per Kopf verwerten. Am Schluss siegte der SC Ernsthofen gegen den ASV Mayr Bau Bewegung Steyr.

Tor SC Ernsthofen 85

Der SCE bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Die Bewegung Steyr musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den ASV Bewegung Steyr auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich die Bewegung Steyr auf Rang zwölf wieder.

Mit diesem Sieg zog der SC Ernsthofen am ASV Mayr Bau Bewegung Steyr vorbei auf Platz acht. Der ASV Bewegung Steyr fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

1. Klasse Ost: SC Ernsthofen – ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, 2:0 (0:0)

78 Felix Fruehwirth 1:0

85 Kevin Kuehhas 2:0