Weinzirl sorgt für klare Verhältnisse: geschwächte Union St. Marien erneut ohne Punktgewinn!

Details Sonntag, 13. März 2022 21:56

Die Union St. Marien konnte den St. Florian Juniors nicht viel entgegensetzen und verlor das heutige Nachtragsspiel mit 1:4. Nach einer Pleite in der Vorwoche im Kellderduell mit dem ASV Bewegung Steyr musste die Lengauer-Elf die Heimreise erneut ohne gewonnene Zähler antreten.

Hausherren wissen zu überzeugen - Weinzirl schnürt Dreierpack

Die 100 angereisten Fußballfans mussten sich am heutigen Sonntagnachmittag bis kurz vor der Pause auf den ersten Treffer gedulden. In der 38. Minute gingen die Union T.T.I. St. Florian Juniors schließlich in Führung, Simon Weinzirl war zur Stelle und markierte die Führung. Noch vor der Halbzeit legte der Gastgeber seinen zweiten Treffer nach (42.), diesmal zeichnete sich Jakob Andessner verantwortlich für den Treffer. Mit der Führung für die St. Florian Juniors ging es in die Halbzeitpause. Unter dem Motto „da weitermachen wo wir aufgehört hatten" fiel nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff bereits das 3:0, erneut hieß der Übeltäter Simon Weinzirl. Jener Akteur machte kurz darauf aus seinem Doppelpack einen Hattrick, als er in Minute 57 ein weiteres Mal dafür sorgte, dass St. Marien-Keeper Lorenz Stadler hinter sich greifen musste. Das letzte Erfolgserlebnis galt den Gästen, Raphael Atteneder, nur fünf Minuten auf dem Platz, markierte den Ehrentreffer (65.). Letztlich fuhren die St. Florian Jrs. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die Union T.T.I. St. Florian Juniors verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die St. Florian Juniors, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Defensive drückt der Schuh bei St. Marien, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der Gast schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte die Union St. Marien kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Die St. Florian Jrs. setzten sich mit diesem Sieg von St. Marien ab und nehmen nun mit 16 Punkten den achten Rang ein, während die Union St. Marien weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Während die Union T.T.I. St. Florian Juniors am kommenden Sonntag die Sportunion Wolfern empfangen, bekommt es St. Marien am selben Tag mit der SPV Kematen-Piberbach/Rohr zu tun.

1. Klasse Ost: Union T.T.I. St. Florian Juniors – Union St. Marien, 4:1 (2:0)

65 Raphael Atteneder 4:1

57 Simon Weinzirl 4:0

47 Simon Weinzirl 3:0

42 Jakob Andessner 2:0

38 Simon Weinzirl 1:0