Formstarke St. Florian Jrs. siegen auch in Haidershofen

Details Montag, 28. März 2022 19:51

Die St. Florian Juniors erreichten einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den ASV Haidershofen. Nachdem den Hausherren zum Auftakt eine Sensation gegen Ligaprimus Windischgarsten gelang, konnte man an die starke Leistung nicht wirklich anknüpfen. Im Hinspiel hatten die St. Florian Jrs. einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Gäste setzen sich im 10-gegen-10 durch

Konstantin Waglhuber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für die Gäste ein (19.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Ralph Leitner bereits wenig später besorgte (25.). In Minute 33 dann ein herber Rückschlag: Manuel Steinmassl sah nach einem wiederholten Foul die Ampelkarte und flog vorzeitig vom Platz (33.). Ähnlich schnell wie die Antwort der Hausherren auf den Führungstreffer, kam auch die Antwort auf die gelb-rote Karte von den Florianern. Exakt sieben Minuten nach dem Steinmassl-Ausschluss wurde Adrian Hackl auf Seiten der Gäste vorzeitig duschen geschickt. Tore gab es in Durchgang eins keine mehr zu sehen, somit ging es mit 1:1 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann endgültig auf. Der Treffer zum 2:1 sicherte den Union T.T.I. St. Florian Juniors nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Waglhuber in diesem Spiel (56.). Sandro Langwieser erhöhte den Vorsprung der St. Florian Juniors nach 89 Minuten auf 3:1. Robin Gyarmati gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die St. Florian Jrs. (90.). Letzten Endes holten die Union T.T.I. St. Florian Juniors gegen Haidershofen drei Zähler.

Der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der ASV Haidershofen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit drei Punkten im Gepäck schoben sich die St. Florian Juniors in der Tabelle nach vorne und belegen jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die St. Florian Jrs. derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigten sich die Union T.T.I. St. Florian Juniors in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am nächsten Sonntag reist Haidershofen zur SPV Kematen-Piberbach/Rohr, zeitgleich empfangen die St. Florian Juniors den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 1:4 (1:1)

90 Robin Gyarmati 1:4

89 Sandro Langwieser 1:3

56 Konstantin Waglhuber 1:2

25 Ralph Leitner 1:1

19 Konstantin Waglhuber 0:1