Hofkirchen feiert Pflichtsieg und bleibt ganz vorne dran!

Details Sonntag, 10. April 2022 10:08

Am Samstag begrüßte Sportunion Hofkirchen/Trk. den ASV Bewegung Steyr. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten von SU Hofkirchen aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen Auswärtscoup gelandet und einen 3:0-Erfolg geholt.

Hofkirchen macht in Hälfte zwei Nägel mit Köpfen

Von Beginn an sahen die angereisten Zuschauer eine engagierte Heimmannschaft, die ab Minute eins zwar voll am Drücker war, in der Offensive in puncto Chancenverwertung jedoch Defizite aufwies. So dauerte es bis zur 34. Spielminute, bis die verdiente Führung fiel. Nico-Jan Pilz traf nach Vorarbeit von Julian Deutsch zum 1:0. Die Steyrer machten es postwendend besser - besser gesagt effizienter - und nutzten ihre erste richtige Einschussmöglichkeit. Almin Crncarlo stieg nach einem Eckball am höchsten und nickte zum Ausgleich ein (34.). Dieser Stand hielt auch bis zum Pausenpfiff - es ging mit einem Unentschieden in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber so richtig auf und machten es im letzten Drittel besser als in Durchgang eins. Den Start der Hofkirchner Machtdemonstration machte Lorenz Föchterle, der aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, das Spielgerät fand über Bewegung-Goalie Ajdin Hurem mit etwas Glück den Weg ins Tor - 2:1 (55.). Wenig später ging es erneut Schlag auf Schlag: Erst war Pilz ein weiteres Mal zur Stelle (65.), ehe Joseph Patrick Ndiga Ngue nur zwei Minuten später das Zwischenergebnis auf 4:1 hochschraubte. Den Steyrern gelang kurz vor Schluss noch ein Treffer durch Andreas Kurzmann (83.), der letztendlich nur Ergebniskosmetik war. Die Punkte blieben in Hofkirchen und der ASV Bewegung Steyr musste die Heimfahrt ohne Punkte im Gepäck antreten.

Zahlen und Fakten

SU Hofkirchen stabilisiert nach dem Erfolg über den ASV Bewegung Steyr die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte Sportunion Hofkirchen/Trk lediglich drei Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für SU Hofkirchen, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

59 Gegentreffer musste die Bewegung Steyr im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Gäste holten auswärts bisher nur sechs Zähler. Wann bekommt der ASV Bewegung Steyr die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis gerät der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich die Bewegung Steyr schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr aktuell nur Position 14 bekleidet.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Sportunion Hofkirchen/Trk beim SV Molln am 18.04.2022. Der ASV Bewegung Steyr gastiert am gleichen Tag bei den Union T.T.I. St. Florian Juniors.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, 4:2 (1:1)

83 Andreas Kurzmann 4:2

67 Joseph Patrick Ndiga Ngue 4:1

65 Nico-Jan Pilz 3:1

55 Eigentor durch Ajdin Hurem 2:1

34 Almin Crncarlo

1:1

34 Nico-Jan Pilz

1:0