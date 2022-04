Kremsmünster mit Machtdemonstration gegen St. Marien: Ungefährdeter 4:0-Heimsieg!

Details Dienstag, 19. April 2022 12:32

Die Union St. Marien konnte dem TUS Kremsmünster nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Kremsmünster erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben - da trennten sich die Teams mit einem 0:0-Unentschieden.

Hausherren von Beginn an dominant

In der achten Minute ging der TUS Kremsmünster in Führung. Oliver Wührleitner war nach Vorlage von Winterneuzugang Antonio Dramac zur Stelle und brachte die Heimelf auf die Siegerstraße. Christoph Kalleitner erhöhte per Kopf für die Gastgeber auf 2:0 (29.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Vinzenz Xaver Johannes Lederer mit dem 3:0 für Kremsmünster zur Stelle (42.). Der TUS Kremsmünster gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Nach dem Seitenwechsel ging es direkt weiter mit der Machtdemonstration der Gastgeber. Eigentlich war St. Marien schon geschlagen, als Kalleitner das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (50.). Letztlich kam Kremsmünster gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Zahlen und Fakten

Der TUS Kremsmünster findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Kremsmünster momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die Union St. Marien ist der TUS Kremsmünster weiter im Aufwind.

St. Marien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union St. Marien weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 48 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von St. Marien in dieser Saison. Nun musste sich die Union St. Marien schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam St. Marien auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Für Kremsmünster geht es schon am Sonntag bei der Sportunion Wolfern weiter. Schon am Sonntag ist die Union St. Marien wieder gefordert, wenn der SV Molln zu Gast ist.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – Union St. Marien, 4:0 (3:0)

50 Christoph Kalleitner 4:0

42 Vinzenz Xaver Johannes Lederer 3:0

29 Christoph Kalleitner 2:0

8 Oliver Wührleitner 1:0