Hubschraubereinsatz, Platzverweis und acht Tore: Hektische Szenen bei Kremsmünster vs. Molln!

Details Sonntag, 21. August 2022 21:29

Die zwei Teams, die zu Saisonstart die wohl dicksten Ausrufezeichen gesetzt haben, trafen nun in Runde zwei der 1. Klasse Ost aufeinander. Der SV Molln schickte den SV Spital am Pyhrn mit einer 1:7-Pleite nach Hause und zwei Tage später überrollte der TUS Kremsmünster Absteiger SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr mit 6:1. Im direkten Duell wurden jedoch Tore, Karten und Fußball aufgrund einer unglücklichen, unschönen Szene zwischenzeitlich zur Nebensache.

Unglücklicher Zwischenfall überschattet Spielgeschehen

Die Gäste aus Molln erwischten einen famosen Start in die Partie und gingen bereits in der achten Spielminute in Führung. Ferdi Akbudak war zur Stelle und drückte die Kugel etwas glücklich im Fallen über die Linie. Knapp zwanzig Minuten gespielt, spielte sich folgende Szene ab: Bei einem Klärversuch fiel Molln-Goalie Mario Lindorfer unglücklich auf Visar Hasani, der folglich liegen blieb und nach Luft ringte. Fußball rückte dabei für etwa zwanzig Minuten völlig in den Hintergrund, Schiedsrichter Christoph Ömer unterbrach das Spiel und händelte die Situation vorbildlich, ehe die Rettungskräfte nach Verdacht auf einen Rippenbruch einen Hubschrauber anforderten.

Molln-Keeper geht vorzeitig mit glatt-rot - Youngstar Thaler schnürt Hattrick

Nachdem es schließlich wieder weiterging, bauten die Gäste prompt die Führung aus. Nach Hereingabe von Marco Öhlinger knallte Onur Memis das Spielgerät in die Maschen und stellte die Weichen früh auf Sieg (25.). Die Mollner hatten die Rechnung aber nicht mit Kremsmünsters Nachwuchshoffnung Noah Thaler gemacht, der kurz vor der Pause doppelt zuschlug (44./51.) und den Rückstand wieder egalisierte. Kurz nach Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für die Gäste: Keeper Mario Lindorfer sah nach Beleidigung gegenüber dem Schiedsrichterassistenten sowie dem Schiedsrichter den roten Karton und musste vorzeitig vom Platz. Sichtlich unbeeindruckt waren es jedoch die Mollner, die daraufhin in Führung gingen - Ogün Memis bugsierte die Kugel vom Sechzehnereck ins Kreuzeck und stellte trotz Unterzahl auf 2:3. So wurde es nochmal richtig hektisch, wobei die Hausherren die nötige Mentalität an den Tag legten und in der Folgephase deutlich feldüberlegen waren, sodass man nur drei Minuten nach dem Rückschlag durch David Huemer wieder ausglich, ehe Noah Thaler (62.) seinen Hattrick schnürte und Antonio Dramac (65.) per Freistoß den 5:3-Endstand herbeiführte.

Kremsmünster tritt am Samstag beim SC Ernsthofen an. Der SV Molln hingegen empfängt am Freitag bereits die Union St. Marien.

Stimme zum Spiel

Bernd Krammer (Sektionsleiter TUS Kremsmünster):

„Der Spielverlauf war aufgrund des Zwischenfalls dann eine Zeit lang nebensächlich, weil wir alle gebangt haben um den Burschen. Der Schiedsrichter hat die Situation aber super geregelt, trotz seines jungen Alters hatte er das toll im Griff. In Summe hat am Ende aber die bessere Mannschaft gewonnen, auch wenn die Mollner im Angriff vielleicht eine Spur effektiver waren - das hat Gott sei Dank nicht gereicht. In der Abwehr sieht man, dass sie noch einige Schwächen haben."

Der Beste: Noah Thaler (ST)

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV Molln, 5:3 (2:2)

65 Antonio Dramac 5:3

62 Noah Thaler 4:3

53 David Huemer 3:3

50 Ogün Memis 2:3

51 Noah Thaler 2:2

44 Noah Thaler 1:2

25 Onur Memis 0:2

6 Ferdi Akbudak 0:1