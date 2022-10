SV Spital/Pyhrn kommt nicht in Fahrt: Neuhofen fährt zweiten Sieg in Folge ein

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 20:11

Im Spiel von Spital/P. gegen die Union Neuhofen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Hintermannschaft der Gastgeber verteilt Geschenke

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn erwischte einen Blitzstart ins Spiel - Jürgen Gressenbauer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Fatlum Emruli witterte nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Neuhofen ein (19.). Simon Kollnberger machte in der 23. Minute das 2:1 der Union Neuhofen an der Krems perfekt. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Emruli - abermals durch einen fatalen Fehler des SV - seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der SV Spital/Pyhrn versenkte die Kugel in der 72. Minute zum 2:3, es war der zweite Tagestreffer von Gressenbauer. Obwohl der Union Neuhofen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Spital/P. zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Zahlen und Fakten

Der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Spital/Pyhrn insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Neuhofen verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Die Union Neuhofen an der Krems setzte sich mit diesem Sieg von Spital/P. ab und belegt nun mit 14 Punkten den neunten Rang, während der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Der SV Spital/Pyhrn erwartet am Mittwoch die Sportunion Wolfern. Am Samstag empfängt die Union Neuhofen den TUS Kremsmünster.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – Union Neuhofen an der Krems, 2:3 (1:3)

72 Juergen Gressenbauer 2:3

44 Fatlum Emruli 1:3

23 Simon Kollnberger 1:2

19 Fatlum Emruli 1:1

5 Juergen Gressenbauer 1:0