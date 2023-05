Spätes Aigner-Tor sichert das Unentschieden: TUS Kremsmünster gibt wichtige Punkte aus der Hand

Details Montag, 29. Mai 2023 00:51

1:1 hieß es nach dem Spiel der Union St. Marien gegen den TUS Kremsmünster. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war eine Demonstration von Kremsmünster gewesen, als man eine denkwürdige Partie mit 7:1 für sich entschieden hatte.

St. Marien nutzt Überzahl

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben einer ereignisarmen ersten Hälfte auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach dem Seitenwechsel ging es dann schnell: Rene Ramoser brachte St. Marien in der 46. Minute ins Hintertreffen. Nur knapp neun Minuten am Feld, sah Kremsmünsters Gabriel Ölsinger in Minute 70 glatt-rot und musste vorzeitig vom Feld. Für den späten Ausgleich war dann Simon Aigner verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen der Union St. Marien und dem TUS Kremsmünster pari.

Zahlen und Fakten

St. Marien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befinden sich die Gastgeber in der Tabelle über dem ominösen Strich.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Kremsmünster unteres Mittelfeld. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei den Gästen etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte der TUS Kremsmünster.

Am kommenden Sonntag trifft die Union St. Marien auf die Sportunion Wolfern, Kremsmünster spielt tags zuvor gegen die Union Neuhofen an der Krems.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – TUS Kremsmünster, 1:1 (0:0)

83 Simon Aigner 1:1

46 Rene Ramoser 0:1

