Umkämpftes Remis: FC Aschach/Steyr punktet in Unterzahl in Gleink

Jeweils einen Punkt holten der ATSV Stein und der FC Aschach/Steyr an diesem Sonntag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Dabei agierten die Hausherren knapp dreißig Minuten in Überzahl, konnten am Ende aber nur mit Müh und Not einen Punkt einfahren.

Nyeste sieht rot – Schinkinger erlöst Stein

In der ersten Hälfte ereignete sich nicht sonderlich viel. Die besseren Chancen fand die Truppe von Pascal Stöger vor, gleich in Minute zehn knallte Csaba Nyeste die Kugel an die Latte. Die darauffolgenden Gelegenheiten ließ man allesamt ungenützt verstreichen, sodass es torlos in die Kabinen ging. Gabriel Sieghartsleitner brachte Aschach dann nach dem Seitenwechsel und Vorarbeit von Berthold Huemer den langersehnten Führungstreffer (55.). Der Schiedsrichter zog kurz darauf die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Csaba Nyeste von Aschach/Steyr (58.). Für den späten Ausgleich war Jonas Schinkinger verantwortlich, der in der 82. Minute nach einem langen Ball das Spielgerät gekonnt mitnahm und verwerten konnte. Letztlich gingen der ATSV Stein und der FC Aschach an der Steyr mit jeweils einem Punkt auseinander.

Mit einer Ausbeute von 32 Punkten sicherte sich der ATSV Malerei u. Fassaden Stein in der letzten Saison Platz zehn. Mit zwei Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem zehnten Rang.

Die letzte Spielzeit endete für den FC Aschach/Steyr mit 43 Punkten auf Platz vier.

Der ATSV Stein stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim SV Sierning vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Aschach/Steyr den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – FC Aschach an der Steyr, 1:1 (0:0)

82 Jonas Schinkinger 1:1

55 Gabriel Sieghartsleitner 0:1

