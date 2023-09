Antonio Dukic stoppt den WNK-Express! Union Adlwang lacht nach Derbysieg weiterhin von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 10. September 2023 22:08

Derbytime in der Winter PREFA Arena! Die Union Adlwang gastierte am gestrigen Samstag bei der Union Waldneukirchen, die als Aufsteiger einen bärenstarken Saisontart hingelegt hatte. Die Kirtagskicker waren und sind aber ebenso gut drauf und wollten die Tabellenspitze beim Lokalrivalen verteidigen, was der Truppe von Coach Gerhard Mandl auf eindrucksvolle Art und Weise auch gelang.

Adlwanger Offensive zaubert

Bereits in Minute zehn klingelte es zum ersten Mal in einer Anfangsphase, die zumindest den Gästen und deren mitgereisten Fans richtig Spaß machte: Antonio Dukic schickte Andreas Bart in die Tiefe, der legte wieder zurück, wo der Topstürmer der Kirtagskicker einlief und mit der Ferse in die Mitte legte, wo Ivan Dramac frei zur Führung einschießen konnte. Acht Minuten später folgte bereits der nächste Geniestreich einer an diesem Tag besonders spielfreudigen Offensivreihe der Gäste. Diesmal bediente Bart Dukic, der die Kugel im Strafraum technisch-geschickt mit der Brust annahm und das Spielgerät mit links unter die Latte hämmerte. Den Schlusspunkt einer dominanten ersten Hälfte setzte abermals Antonio Dukic, der nach Assist von Ivan Dramac Treffer Nummer zwei erzielte (28.).

Kurzes Aufbäumen der Hausherren bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel sahen knapp 500 Zuschauer dann vorerst, wie die Truppe von Dominik Ebner ein ganz anderes Gesicht zeigte und sich dafür auch prompt belohnte. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff nützte Bence Zsigmond einen Schnitzer von Adlwang-Captain Tobias Brunmayr und verkürzte so auf 1:3. Kurz darauf hatte man auch die Chance auf den nächsten Anschlusstreffer, nach Zuspiel von Kristof Duhonyi ging der Abschluss von Zsigmond nur knapp am Tor vorbei. Kurz darauf war dann doch jegliche Euphorie seitens der Hausherren verpufft, stand Bart nach Vorarbeit von Ivan Puskaric goldrichtig im Rückraum und stellte mit einem wuchtigen Abschluss auf 1:4 (62.). In der Schlussphase legten die Kirtagskicker sogar noch zwei Treffer nach – Ivan Dramac nach Assist von Dukic (75.) bzw. abermals Dukic nach Vorlage von Bart (78.) zeichneten sich dafür verantwortlich.

Waldneuk. stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die Union Adlwang den ATSV Malerei u. Fassaden Stein.

Die Besten: Antonio Dukic (ST), Ivan Dramac (ST), Andreas Bart (ZOM)

Fotocredit: Manuel Platzer

1. Klasse Ost: Union EDER Karosserie Waldneukirchen – Union HOVA Adlwang, 1:6 (0:3)

78 Antonio Dukic 1:6

75 Ivan Dramac 1:5

62 Andreas Bart 1:4

47 Bence Zsigmond 1:3

28 Antonio Dukic 0:3

18 Antonio Dukic 0:2

10 Ivan Dramac 0:1

