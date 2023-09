Heimpremiere von Neo-Coach Reinhard Mayr geglückt: ASV Haidershofen liefert nächste starke Leistung ab!

Details Samstag, 16. September 2023 16:09

Beim ASV Haidershofen-Behamberg weht fortan frischer Wind: Mit Reinhard Mayr verpflichteten die Verantwortlichen einen überaus qualifizierten Übungsleiter, der zuletzt mit dem SV Garsten nur hauchzart am Aufstieg in die Landesliga vorbeigeschrammt war. Nach dem misslungenen Aufstieg beendete man die Zusammenarbeit mit dem Erfolgscoach, der vor knapp zwei Wochen den nunmehrigen Ex-Coach Peter Prokopczyk ablöste. Im ersten Spiel mit seinem neuen Team konnte der UEFA-A-Lizenz-Inhaber in Gleink beim ATSV Stein den ersten "Dreier" feiern, nun folgte der nächste Sieg bei der Heimprämiere gegen den SV Spital/Pyhrn.

Dominante Anfangsphase: Haidershofen erspielt sich komfortable Führung

Nachdem man in den ersten beiden Heimspielen auf der traumhaften neuen Anlage nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen konnte, startete der ASV hoch-engagiert in diese Partie. Der Start glückte den Hausherren auch: Bereits nach zwei Minuten stand Tobias Pfaffeneder nach einer Hereingabe von der rechten Seite goldrichtig im Strafraum und köpfte zur frühen Führung ein. Mit hohem Tempo und einer ordentlichen Portion Druck ging es folglich auch weiter und die Gastgeber erhöhten in einer starken Anfangsphase relativ prompt auf 3:0 – erst bugsierte Anes Mahmic einen Freistoß in die Maschen (10.), ehe Ronald Hammerschmid sechs Minuten später vom Kreidepunkt erfolgreich war. Folglich schien man sich aber auf jenem komfortablen Vorsprung auszuruhen, sodass aus einer kurzen Drangphase der Gäste das 1:3 entsprang. Vasile Tiberiu Chivoiu, der Goalgetter von Spital, verkürzte ebenso vom Elfmeterpunkt (24.). Vor dem Seitenwechsel hätte die Wagenleitner-Truppe einen weiteren Treffer nachlegen können, Jürgen Gressenbauer scheiterte aber frei vor dem Tor an Haidershofen-Keeper Thomas Brandstetter.

Hausherren lassen nichts anbrennen – Mahmic schnürt Doppelpack

Nachdem man kurz vor der Pause den Faden etwas verloren hatte, versuchte es Coach Mayr mit einer leichten taktischen Veränderung, die wieder mehr Stabilität ins Haidershofner Spiel brachte. Fortan ließ man wieder weniger zu und verbuchte indes auch selbst einige weitere gute Chancen. In Minute 60 ließ Mahmic eine gute Kontermöglichkeit ungenützt verstreichen, knapp sechs Minuten später machte er es aber besser und stellte auf 4:1 (66.). Damit schien die Partie vorzeitig entschieden, von den Gästen kam folglich nicht mehr sonderlich viel. Den Gastgebern gelang es sogar noch, das Ergebnis weiter in die Höhe zu treiben: Ralph Leitner zeichnete sich in Minute 93 für das 5:1 verantwortlich und markierte zeitgleich den Schlusspunkt der Partie.

Haidershofen-Behamberg stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Union Freller Dach Schiedlberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Spital/Pyhrn die Union HOVA Adlwang.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer ASV Haidershofen):

„Wir haben jetzt fünf Trainings hinter uns und schon zwei Spiele, die wir beide gewinnen konnten. Die Burschen sind mit Eifer dabei und richtig motiviert, sowie fokussiert. Wir Trainer versuchen immer ihnen gewisse Sachen mitzugeben und bis dato hat das gut funktioniert."

Die Besten: Pauschallob

