In Unterzahl: Last-Minute-Treffer von Philipp Mayrpeter rettet Underdog Sierning einen Punkt gegen Schiedlberg

Details Samstag, 16. September 2023 22:17

Am Samstag kam die Union Freller Dach Schiedlberg beim SV Sierning nicht über ein 2:2 hinaus. Sierning erwies sich gegen die Union Schiedlberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Dies trotz der Tatsache, dass die Hausherren mehr als eine Hälfte in Unterzahl agieren mussten.

Drei Strafstöße – Mayrpeter rettet Sierning

Im ersten Durchgang ereignete sich noch recht wenig, ein langsames Abtasten stand auf dem Programm, bis sich vor dem Pausentee die Ereignisse überschlugen. Kurz vor der Pause stellte der Schiedsrichter noch Lukas Eder vom SV Sierning wegen Beleidigung mit glatt Rot vom Platz (44.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Matthias Balint vom Kreidepunkt mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gastgeber. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Schiedlberg für sich beanspruchte. Trotz Unterzahl hielten die Hausherren gut dagegen und belohnten sich auch dafür: Julian Lumetzberger egalisierte in der 67. Minute ebenso vom Elfmeterpunkt den Rückstand und verwertete zum 1:1 für Sierning. Dass die Union Freller Dach Schiedlberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst vom eingewechselten Jakob Freller, der in der 76. Minute zur Stelle war. Für den SV Sierning reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Philipp Mayrpeter den Ball in der Nachspielzeit – wiederum per Strafstoß – zum 2:2 über die Linie schob (93.) Die Union Schiedlberg konnte den numerischen Vorteil, der über mehr als die Hälfte des Spiels anhielt, nicht für sich nutzen und musste sich mit einem Remis abfinden.

Zahlen und Fakten

Sierning hat bisher alle fünf Punkte zuhause geholt. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des SV Sierning aus, sodass man nun auf dem achten Platz steht. Einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Sierning momentan auf dem Konto. Nur einmal ging der SV Sierning in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Schiedlberg in der Tabelle auf Platz drei. Mit 15 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Die Union Freller Dach Schiedlberg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Schiedlberg drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Schiedlberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Sierning auf die Union Ried im Traunkreis, die Union Freller Dach Schiedlberg spielt tags darauf gegen den ASV Raika Haidershofen-Behamberg.

1. Klasse Ost: SV Sierning – Union Freller Dach Schiedlberg, 2:2 (0:1)

93 Philipp Mayrpeter 2:2

76 Jakob Freller 1:2

67 Julian Lumetzberger 1:1

45 Matthias Balint 0:1

