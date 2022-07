1. Klasse Süd-West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Anel Halilovic (Palting/Seeham)

Endergebnis:



1. Anel Halilovic (Palting/Seeham / 1221 Stimmen)

2. Florian Jöchtl (Union Lohnsburg / 1078 Stimmen)

3. Moritz Schaller (SV Weng / 1060 Stimmen)

4. Christian Rothböck (UFC Burgkirchen / 946 Stimmen)

5. Mathias Beinhundner (Neukirchen/E. / 813 Stimmen)

6. David Langmayer (ATSV Mattighofen / 550 Stimmen)

7. Nadir Barucic (USV Neuhofen/I. / 444 Stimmen)

8. Florentin Dorigatti (UFC Burgkirchen / 318 Stimmen)

9. Daniel Pèrez (Obernberg/Ort / 240 Stimmen)

10. Gottfried Jud (ATSV Mattighofen / 227 Stimmen)