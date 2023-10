SPG Palting/Seeham lacht nach zweitem 3:1-Sieg in Folge für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 13:59

Am siebenten Spieltag der 1. Klasse Süd-West kam es zum Kräftemessen zwischen dem UFC Burgkirchen und der SPG Palting/Seeham. Im Duell zwischen dem Tabellenachten und dem Zweitplatzierten war ein spannendes Match zu erwarten, zumal die Mannen von Coach Mirza Kujovic in den drei bisherigen Heimspielen sieben Punkte eingefahren hatten. Doch am Samstagnachmittag musste der UFC die weiße Heim-West ausziehen und binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken. Die Spielgemeinschaft hingegen behielt sechs Tage nach einem 3:1-Erfolg gegen Mattighofen mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand und lacht nach dem bereits sechsten Saisonsieg für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze.

Gefährliche Hausherren

Vor rund 200 Besuchern stellten die Burgkirchener von Beginn an ihre Heimstärke unter Beweis. Die Kujoivic-Elf agierte mit langen Bällen, schlug viele Flanken und war stets gefährlich. Die Heimischen verzeichneten mehr Spielanteile und kamen auch zur einen oder anderen Chance, Gästegoalie Thomas Kasberger war jedoch hellwach und hielt mit einigen Paraden seinen Kasten sauber. Die Gästeelf um Spielertrainer Michael Fischinger hatte in Halbzeit eins nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem holprigen Boden zu kömpfen und ließ eine spielerische Linie vermissen. Die SPG kam nur zu einer Halbchance, brachte das 0:0 aber in die Pause.

Griesser bringt Gäste in Front - Paischer gleicht postwendend aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pumberger bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Die Gäste traten im zweiten Durchgang entschlossen auf, waren nun präsent und starteten einige vielversprechende Aktionen. Nach eine Stunde belohnte sich die Fischinger-Elf mit dem Führungstreffer, als Jakob Griesser - nach einer weiten Freistoßflanke von Jakob Oitner und einem individuellen Fehler in der Burgkirchener Defensive - aus kurzer Distanz mit einem geschickten Heber erfolgreich war. Über die Führung durften sich die Gäste aber nur kurz freuen. Denn nur 60 Sekunden später nickte Robert Paischer einen Corner ein.

Weiss bringt Fischinger-Elf auf die Siegerstraße

Nach dem Ausgleich war die Spielgemeinschaft nicht wirklich geschockt. Die Kicker aus Palting und Seeham krempelten die Ärmel hoch, traten fortan mit breiter Brust auf und hatten am Beginn der Schlussviertelstunde die Nase erneut vorne. Nach einem Tempo-Dribbling setzte Daniel Weiss Ferenc Viczian in Szene, der Ungarn spielte den Ball zurück auf Weiss und das 20-jährige Paltinger Eigengewächs stellte auf 1:2. Die Fischinger-Elf hatte die Siegerstraße erreicht und ließ sich davon nicht abbringen. In der restlichen Spielzeit agierten die Gäste taktisch überaus geschickt, verteidigten beherzt, ließen nicht viel zu und machten in Minute 91 den Deckel drauf. Die SPG eroberte den Ball, ehe der kurz zuvor eingewechselte Lukas Haas das Leder aus halblinker Position zum 1:3-Endstand unter die Latte knallte.

Michael Fischinger, Spielertrainer SPG Palting/Seeham:

"Die Burgkirchener waren der erwartet starke Gegner und haben uns in den ersten 45 Minuten sehr schwer getan. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit konnten wir aber einen verdienten Sieg feiern. Wir haben diese Hürde gemeistert und bin ungemein stolz auf die Mannschaft. Auch wenn wir bereits sechs Siege feiern konnten und aktuell die Tabelle anführen, müssen wir fokussiert bleiben. Denn am kommenden Samstag bekommen wir die nächste harte Nuss zu knacken, wenn die noch ungeschlagenen Lochener zum Derby zu Gast sein werden".

