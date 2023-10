SV Weng feiert in heißem Derby zweiten 4:3-Sieg binnen sechs Tagen

Details Samstag, 28. Oktober 2023 16:20

Zum Auftakt des elften Spieltages der 1. Klasse Süd-West stand das Kräftemessen zwischen dem UFC Burgkirchen und dem SV Hargassner Weng auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Tabellenführer ging es für beide Mannschaften nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Die in der Fremde seit 26. Mai verlustpunktfreien Mannen von Trainer Kurt Aigner untermauerten am Freitagabend ihre enorme Auswärtsstärke, setzten sich - sechs Tage nach einem 4:3-Erfolg gegen Mattighofen - mit dem gleichen Ergebnis durch und festigten mit dem siebenten Auswärtssieg in Serie die Tabellenführung. Die Kujovic-Elf hingegen, die nach einem gelungenen Saisonstart mit neun Zählern aus den ersten fünf Runden außer Tritt geriet, ergatterte in den letzten sechs Spielen nur einen mickrigen Punkt und muss in der Tabelle nach unten schauen.

Ligaprimus mit komfortabler 2:0-Führung

Auch wenn rund 450 Besucher ein umkämpftes und rassiges Derby zu sehen bekamen, erarbeitete sich der Ligaprimus ein leichtes Übergewicht. Nach einer Viertelstunde schlugen die Gelb-Blauen am Union-Sportplatz erstmals zu, als Michael Aigner auf der linken Seite einen Stanglpass schlug, ein Verteidiger den Ball nicht klären sowie Torwart Philipp Schweigerer das Leder nicht festhalten konnte, Emir Sabic nicht lange fackelte, direkt abzog und auf 0:1 stellte. Nach den negativen Ergebnissen in den vergangenen Wochen hatten die Hausherren in der Defensive mit Problermen zu kämpfen. Die spielbestimmenden Wenger wussten dies kurz vor der Pause zu nutzen - nach einem langen Ball schoss Keeper Schweigerer beim Abschlag das Spielgerät Samuel Kobler uns Knie, ehe die Kugel zum 0:2-Halbzeitstand ins Tor sprang.

Kampfstarke Hausherren machen Rückstand wett

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Knoglinger war der UFC überaus präsent, fand in Halbzeit zwei über den Kampf ins Spiel und kreierte auch einige Chancen, die Gästegoalie Niklas Neumaier zunächst jedoch machte. In Minute 65 war der SVW-Schlussmann dann aber doch geschlagen, als Milutin Radonjic, neuer Legionär aus Serbien, nach einem tiefen Ball das Leder mit einem Flachschuss versenkte. Das Team von Coach Mirza Kujovic bekam nun die zweite Luft und machte fünf Minuten später den Rückstand wett - nach einem Einwurf auf der linken Seite und einer Kopfballverlängerung setzte Marco Brünner die Kugel ins lange Eck.

Mujic bringt Aigner-Elf auf die Siegerstraße

Das Spiel stand auf Messers Schneide und drohte zu kippen, doch der Tabellenführer erkannte den Ernst der Lage, zog das Tempo wieder an und hatte 180 Sekunden später die Nase wieder vorne - nach einem Aigner-Corner verlängerte Edin Mujic den Ball mit dem Kopf in die Maschen. Der SVW setzte entschlossen nach und erzwang am Beginn der Schlussviertelstunde die Vorentscheidung, als Bence Pilisi eine "Zuckerflanke" des eingewechselten Roman Wiesner einnickte. Ein zweites Mal ließ sich die Aigner-Elf die Butter nicht vom Brot nehmen, wenngleich sich die Hausherren gegen die drohende Niederlage stemmten und kurz vor Schluss noch einmal jubeln konnten, als Routinier Robert Paischer aus kurzer Distanz mit dem Kopf erfolgreich war. Der Burgkirchener Anschlusstreffer fiel jedoch zu spät, brachten die Gäste die Führung ins Ziel und feierten den bereits neunten Saisonsieg.

Johannes Meindl, Sportlicher Leiter SV Weng:

"Auch wenn es in der zweiten Halbzeit eng war, konnten wir in einem heißen und umkämpften Derby einen verdienten Sieg feiern, hat die individuelle Klasse letztendlich den Ausschlag gegeben. Mit diesem Dreier konnten wir unseren tollen Lauf fortsetzen und wollen die Hinrunde erfolgreich beenden, gegen Lochen und in Pischelsdorf erwarten uns jedoch zwei ungemein starke Gegner".

