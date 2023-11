Union Mehrnbach zog Pattigham/Pramet mit stabiler Defensive und offenisven Nadelstichen den Zahn

Details Montag, 13. November 2023 11:07

In der 13. Runde der 1. Klasse Süd-West kam es unter anderem zum Duell zwischen der Union Mehrnbach und dem USV Pattigham/Pramet. Während die Heimelf aus Mehrnbach auf Relegationsplatz 13 stand und dringend Punkte brauchte, standen die Gäste aus Pattigham beziehungsweise Pramet auf dem soliden siebten Tabellenplatz, der jedoch nicht darüber hinwegtäuscht, dass es auch relativ schnell nach hinten gehen kann. Am Ende waren es die Hausherren, die sich mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause verabschieden konnten.

Union Mehrnbach mit cleverer Leistung von vorne bis hinten - Gäste konnten Ballbesitz nicht nutzen

Die Zuschauer auf der Sportanlage in Mehrnbach sahen von Beginn an eine vonseiten ihrer Mannschaft recht engagiert geführte Partie. Die Elf von Trainer Raphael Wintersteiger agierte taktisch clever und diszipliniert. Man überließ dabei aber das Spiel auch ein Stück weit den Gästen, die mehr Ballbesitz hatten, jedoch kein Mittel hatten, um die Hausherren im letzten Drittel rasant zu gefährden. Immer wieder liefen sich die Gäste in der Mehrnbacher Abwehr fest. Umgekehrt wurden die Heimischen ein ums andere Mal aus Kontern gefährlich, wenngleich ebenso nicht zwingend genug, um in Führung zu gehen.

Wintersteiger-Elf bringt Vorsprung trotz viel Pech im Abschluss über die Zeit

Im zweiten Abschnitt verschärfte sich diese Lage etwas. Mehrnbach ließ weiter nichts Großartiges zu, die Konter waren nun aber gefährlicher. So kam es auch, dass man kurz nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung ging. Nach einem flachen Ball zwischen die Linien stand plötzlich Sebastian Weiermann vor dem gegnerischen Tor, um in die kurze Ecke eiskalt abzuschließen. Nach 70 Minuten schnürte selbiger gar den Doppelpack. Dieses Mal war es ein langer Ball über die Abwehr der Gäste aus Pattigham bzw. Pramet hinweg, Weiermann nahm sich das Spielgerät gut mit und verwertete sicher zum 2:0.

In der Folge hätten die Hausherren das Resultat sogar noch deutlicher gestalten können, Weiermann scheiterte jedoch zweimal am Aluminium, auch ein Weitschuss des eingewechselten Schuller klatschte an die Stange. Pattigham/Pramet kam noch zum Anschlusstreffer, konkret waren die Hausherren hier einmal unachtsam, was Michael Scherzer nach einem Freistoß mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand bestrafte.

Raphael Wintersteiger, Trainer Union Mehrnbach:

„In der ersten Halbzeit haben wir recht gut verteidigt, sie hatten mehr Ballbesitz, haben aber nicht einmal auf das Tor geschossen, wir waren ab und zu mit Kontern gefährlich, aber noch nicht zwingend. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nach den Gegenstößen extrem gefährlich, haben umgekehrt wenig zugelassen. Sie hatten mehr Ballbesitz, konnten daraus aber nicht viel Kapital schlagen, weil wir sehr gut verteidigt haben.

