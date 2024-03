Lehrstunde: SPG Palting/Seeham knallt Union Neukirchen ab!

Details Montag, 18. März 2024 18:24

Die SPG Palting/Seeham erteilte der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für Palting/Seeham. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG Palting/Seeham heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel war die Union bereits bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Gäste werden überrollt

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Palting bereits in Front. Ferenc Viczian markierte mit einem satten Schuss aus knapp 25 Metern in der dritten Minute die Führung. Alexander Andreas Weiss erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 19 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Stefan Aigner für die SPG Palting/Seeham war das Spiel kurz nach Wiederanpfiff schon entschieden (52.). Für das 1:3 von Neukirchen/E. zeichnete Christian Reschenhofer verantwortlich (53.). Mit dem 4:1-Lupfertor durch Viczian schien die Partie bereits in der 59. Minute mit Palting/Seeham einen sicheren Sieger zu haben. Die SPG Palting/Seeham legte in der 61. Minute zum 5:1 nach. Die Situation wurde für die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach noch schwieriger, als Christoph Pommer in der 78. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Sebastian Maier schraubte sich nach einer Ecke und damit auch das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 7:1 für Palting/Seeham in die Höhe. Am Ende kam Palting gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach festigte die SPG Palting/Seeham den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Palting/Seeham funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 43-mal zu. Palting weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit neun Begegnungen hat die SPG Palting/Seeham das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Neukirchen/E. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach den sechsten Tabellenplatz bei. Die Defensive von Neukirchen/E. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 44-mal war dies der Fall. Die Lage der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach bleibt angespannt. Gegen Palting/Seeham musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für Palting ist der TSV Aurolzmünster (Samstag, 15:45 Uhr). Neukirchen/E. misst sich am selben Tag mit dem UFC Lasco Lochen (15:30 Uhr).

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 7:1 (2:0)

79 Sebastian Maier 7:1

72 Barnabas Ueres-Farkas 6:1

61 Barnabas Ueres-Farkas 5:1

59 Ferenc Viczian 4:1

53 Christian Reschenhofer 3:1

52 Stefan Aigner 3:0

19 Alexander Andreas Weiss 2:0

3 Ferenc Viczian 1:0

Details

