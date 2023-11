Achter Auswärtssieg in Serie! Herbstmeister SV Weng strebt erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga an

Details Sonntag, 12. November 2023 16:22

In der 1. Klasse Süd-West empfing der FC Genino Pischelsdorf den SV Hargassner Weng zum Top-Spiel der 13. Runde. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenführer war ein heißes Match zu erwarten, zumal der bärenstarke Aufsteiger nach drei Siegen am Stück einen "Dreier" nachlegen und im Kampf um den Herbstmeistertitel das Zünglein an der Waage sein wollte. Die Felber-Elf lieferte in der Fink Arena auch eine ordentliche Performance ab und begegnete dem Ligaprimus mit offenem Visier, der FC musste sich jedoch mit 2:4 geschlagen geben. Der seit 26. Mai in der Fremde verlustpunktfreie Tabellenführer gab sich auch am Samstagnachmittag kleine Blöße, fuhr den sechsten "Dreier" in Folge ein und krönte sich mit dem achten Auswärtssieg in Serie mit 34 von 39 möglichen Punkten zum Herbstmneister.

Ligaprimus mit früher Führung - Wenger Doppelschlag kurz vor der Pause

Rund 200 Besucher bekamen von Beginn an das erwartet intensive Match zu sehen. Die Gästeelf von Coach Kurt Aigner fand gut ins Spiel und durfte sich nach einer Viertelstunde über die Führung freuen - nach einem Freistoß von Bence Pilisi wehrte FC-Schlussmann Johannes Mayrhofer den Ball kurz ab, Michael Aigner stand goldrichtig und stellte auf 0:1. In der Folge ging es munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude, als Philip Aigner an der Strafraumgrenze von rechts nach links zog, die gesuchte Lücke schließlich fand und das Leder im linken Eck versenkte. Nach dem Ausgleich blieb das Match umkämpft, ehe der Ligapriumus kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg stellte. Zunächst verwandelte Edin Mujic einen Handselfmeter. Fünf Minuten später schloss Pilisi eine feine Einzelleistung erfolgreich zum 1:3-Halbzeitstand ab.

Steinwender macht Match wieder heiß - Aigner schnürt Doppelpack

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Gillesberger hatten die Gelb-Blauen die Chance, den Deckel draufzumachen, nach einem Doppelpass scheiterte Aigner jedoch an Keeper Mayerhofer. Fortan begegneten sich die beiden Teams weiterhin auf Augenhöhe und lieferten sich einen Schlagabtausch. Am Beginn der Schlussviertelstunde wurde die Partie wieder heiß, als Richard Steinwender nach einem Getümmel der Anschlusstreffer gelang. In der restlichen Spielzeit war die Felber-Elf um den Ausgleich bemüht, der SVW hielt jedoch konsequent dagegen und machte in Minute 85 den Sack endgültig zu. Nach einem weiten Ball konnte Torwart Mayerhofer das Spielgerät nicht sichern, Aigner ließ sich diese Chance nicht entgehen und schob das Leder zum 2:4-Endstand ins leere Tor.

Heinrich Friedl, Obmann SV Weng:

"Wir konnten die hohe Hürde meistern und freuen uns nach knapp zehn Jahren wieder über einen Herbstmeistertitel. Eine Präsenz im Aufstiegskampf war im Sommer das erklärte Saisonziel und konnten dieses Vorhaben bislang eindrucksvoill realisieren. Auch wenn uns Palting/Seeham im Nacken sitzt, wollen wir die eroberte Tabellenführung ins Ziel bringen und werden alles dafür tun, in der 53-jährigen Vereinsgeschichte erstmals in die Bezirksliga einzuziehen".

