Keine Chance für Pischelsdorf – Erfolgsserie von Burgkirchen hält weiter an!

Bei Burgkirchen gab es für den FC Pischelsdorf nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der UFC Burgkirchen die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Burgkirchen dreht nach Rückstand auf

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philip Aigner sein Team per Strafstoß in der 35. Minute. Kurz vor der Pause traf Niklas Reiter für Burgkirchen (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der UFC Burgkirchen markierte durch Marco Brünner kurz nach Wiederanpfiff das 2:1 (48.). Markus Reitsamer erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 64 Minuten auf 3:1. Für das zweite Tor des FC Genino Pischelsdorf war Patrick Felber verantwortlich, der in der 82. Minute das 2:3 besorgte. Milutin Radonjic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Burgkirchen her (87.). Letzten Endes ging der UFC Burgkirchen im Duell mit Pischelsdorf als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Burgkirchen belegt momentan mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 26:26 ausgeglichen. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der UFC Burgkirchen derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist Burgkirchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In der Tabelle liegt der FC Genino Pischelsdorf nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Acht Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Pischelsdorf momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den UFC Burgkirchen ist die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach (Samstag, 14:00 Uhr). Der FC Genino Pischelsdorf misst sich am selben Tag mit dem UFC Lasco Lochen (15:30 Uhr).

1. Klasse Süd-West: UFC Burgkirchen – FC Genino Pischelsdorf, 4:2 (1:1)

87 Milutin Radonjic 4:2

82 Patrick Felber 3:2

64 Markus Reitsamer 3:1

48 Marco Brünner 2:1

44 Niklas Reiter 1:1

35 Philip Aigner 0:1

