Sechs Tore in einer Halbzeit – Pattigham/Pramet gewinnt Schützenfest gegen Neukirchen/Enknach

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, die als leichter Favorit in die Partie gingen, beim USV TOPFenster Pattigham/Pramet. Es ist mittlerweile der 20. Spieltag der 1. Klasse Süd-West und es beginnt der heiße Schlussspurt mit noch sechs Spieltagen zu gehen. Sowohl Pattigham/Pramet, die in den letzten vier Spielen nur einen Punkt holen konnten, als auch Neukirchen/Enknach, die am letzten Spieltag etwas überraschend mit 3:1 gegen Mehrnbach verloren hatten, sind gerade nicht sehr stark in Form und die Heimmannschaft möchte mit einem Sieg zu den Gästen ins Tabellenmittelfeld aufschließen.

Tor nach Tor in Halbzeit eins

Die Hausherren erwischten definitiv den besseren Start und erzielten, nachdem sie kurz zuvor die erste Möglichkeit vergeben hatten, nach rund zehn Minuten das 1:0 durch Oliver Danninger, der über den Flügel aus guter Position ins kurze Eck abschloss. Nur zwei Minuten später dann der nächste Treffer und Pattigham/Pramet gelang der Doppelschlag; Lukas Moser spielte einen Gegenspieler aus und schloss dann aus zentraler Position scharf ab – 2:0. Nach diesen zwei Treffern verlor das Heimteam den Schwung jedoch etwas und die Gäste wurden die bessere Mannschaft. Auch bei ihnen sollte die zweite Chance zum ersten Tor führen; Andreas Hötzenauers Flachschuss passte nach 18. Minuten genau ins lange Eck und bescherte Neukirchen/Enknach den Anschlusstreffer. Nach einer halben Stunde konnten die Gäste durch einen perfekt ausgespielten Konter ausgleichen. Torschütze zum 2:2 war Kevin Grömer, der damit sein drittes Saisontor erzielte. Danach kam die Partie das erste Mal vorübergehend zur Ruhe, ehe die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause nochmal so richtig aufdrehten. Oliver Danninger schnürt, nach überragendem Lochpass von Michael Scherzer, seinen Doppelpack und bringt sein Team wieder in Führung. Nur eine Minute später und wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff geschah auch noch das 4:2; Florian Bernroitner köpfte den Ball bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor und erhöhte die Führung für Pattigham/Pramet. Eine völlig turbulente erste Hälfte wurde mit einem Spielstand von 4:2 beendet.

Ruhigere zweite Hälfte

Wieder startete das Heimteam etwas besser ins Spiel hinein, den ersten Treffer in der zweiten Halbzeit erzielten aber die Gäste in Form von Mendim Bajraktari nach rund zehn gespielten Minuten – 4:3 Anschlusstreffer. Nach etwas mehr als einer Stunde dann die Ampelkarte für Samuel Jagereder – somit stand die Heimmannschaft nur noch mit zehn Mann am Platz. Durch diese Unterzahl zog sich Pattigham/Pramet zurück, konzentrierte sich auf die Defensive und überließ den Gästen das Spielgeschehen. Diesen fehlte es Offensiv aber an zündenden Ideen und große Chancen blieben aus. In der 90. Spielminute hatten die Gäste noch einen Freistoß aus nicht allzu schlechter Position, dieser wurde jedoch übers Tor gesetzt. Neukirchen/Enknach konnte die Überzahl nicht mehr ausnutzen und somit blieb es, durch eine furiose erste und eine eher ruhige zweite Hälfte, beim 4:3 für die Hausherren, die dementsprechend einen wichtigen Heimsieg feiern konnten.

Michael Hintenaus, Trainer USV Pattigham/Pramet:

„Das Endergebnis war sicherlich nicht unverdient. Natürlich kann es dir auch passieren, dass das Spiel unentschieden ausgeht, aber durch eine enorme Teamleistung haben wir das Ergebnis über die Runden gebracht. Wichtiger Sieg für uns, insbesondere da die Verletzungsmisere in der Mannschaft aktuell nicht so klein ist.“

Die Besten: Pauschallob!

Details

