Spektakel in Jeging: Antunovic-Elf zerlegt dezimierten FC Pischelsdorf mit 11:3

In einer ungemein torreichen Begegnung der 24. Runde in der 1. Klasse Süd-West überrollte die TSU Jeging den FC Genino Pischelsdorf mit einem beeindruckenden 11:3. Schon im Hinspiel, beim 6:3-Erfolg der Pischelsdorfer, kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Am Sonntagnachmittag drehten die Jeginger den Spieß um, ließen es ordentlich krachen und servierten ihren Fans nicht weniger als elf Tore.

Hausherren mit früher Führung - Huber sieht Rot

Bereits in der 14. Minute nutzte Jeging eine Unsicherheit in der Pischelsdorfer Verteidigung und erzielte durch Gergö Olajos das erste Tor des Spiels. Die TSU baute ihren Vorsprung in der 21. Minute durch einen erfolgreichen Freistoß - Danis Rekic traf ins Schwarze - weiter aus. Die Situation entstand, als Philipp Huber die Notbremse zog und dafür mit Rot vom Platz flog, eine Entscheidung, die das Spiel nachhaltig beeinflusste. Nach einem Treffer von Ivica Jovanovic schaffte es Pischelsdorf trotz Unterzahl in der 33. Minute, durch Florian Spreitzer auf 3:1 zu verkürzen, indem er einen sauber ausgeführten Spielzug abschloss. Doch Jeging antwortete prompt und stellte nur zwei Minuten später mit einem weiteren Jovanovic-Treffer den alten Abstand wieder her.

Das Tor von Philip Aigner in der 43. Minute für Pischelsdorf kurz vor der Halbzeit ließ die Gäste noch einmal hoffen, doch nach der Pause dominierte Jeging klar das Spielgeschehen. Die Hausherren erhöhten in der 56. Minute durch Arda Yilmaz auf 5:2, bevor Olajos mit einem Volley in der 59. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Kurz danach schnürte auch Arda Yilmaz einen Doppelpack.E

Jeging legt sieben Tore nach

Jeging blieb unaufhaltsam und erweiterte den Vorsprung in der 68. Minute durch Erdenz Yilmaz auf 8:2. Der Widerstand der Gäste schwand zusehends, und Jeging nutzte dies gnadenlos aus. In der 76. Minute fiel durch Olajos das 9:2, bevor Patrick Felber für die Pischelsdorf in der 83. Minute das dritte Tor erzielte. Doch der Jeginger Torhunger war noch nicht gestillt. Nachdem Jovanovic auf 10:3 gestellt hatte, setzte ein Eigentor von Kevin Aigner den Schlusspunkt beim 11:3-Schützenfest der TSU Jeging.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter günther bachleitner erstellt.

