UFC Lochen fixiert mit 5:2-Sieg in Pattigham/Pramet Podestplatz

In einer interessanten Begegnung der 24. Runde der 1. Klasse Süd-West setzte sich der UFC Lochen mit einem beeindruckenden 5:2-Erfolg beim USV Pattigham/Pramet durch und fixierte den dritten Tabellenplatz. Die Gäste zeigten eine starke Leistung, die durch schnelle Angriffe und präzise Abschlüsse gekennzeichnet war, während Pattigham trotz eines starken Comebacks letztlich den Kürzeren zog.

Lochen mit komfortabler 3:0-Führung

Das Spiel begann schwungvoll und Lochen machte bereits in der 8. Minute durch Michael Kirchsteiger, der eine ausgezeichnete Vorlage von Dominik Schubert verwertete, das erste Tor. Die Hausherren versuchten, ins Spiel zu finden, jedoch gelang es ihnen nicht, die kompakte Abwehr der Lochener zu durchbrechen. Die Überlegenheit der Gäste wurde in der 27. Minute noch deutlicher, als Thomas Geier nach einer weiteren Vorlage von Schubert zum 2:0 für Lochen traf. Geier zeigte sich in herausragender Form und erhöhte in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:0, womit er seine Mannschaft mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause schickte.

Gäste lassen gegen kampfstarke Pattighamer nichts anbrennen

Die zweite Hälfte begann mit einem frühen Tor der Heimischen durch Oliver Danninger in der 49. Minute, der Lochen-Tormann Manuel Klinger mit einem präzisen Heber überlistete. Dieses Tor gab den Hausherren neuen Schwung, und sie drängten auf den Anschluss. Trotz mehrerer Chancen, darunter ein bemerkenswerter Distanzschuss von Michael Scherzer in der 53. Minute, der knapp das Ziel verfehlte, gelang es den Gästen, in der 60. Minute durch den eingewechselten Sandro Maier das vierte Tor zu erzielen.

Der Kampfgeist von Pattigham wurde in der 73. Minute belohnt, als Scherzer einen sehenswerten Treffer erzielte und den Spielstand auf 2:4 verkürzte. Diese Aufholjagd wurde jedoch durch Christian Heinrich gestoppt, der in der 90. Minute einen Kopfball zum 2:5-Endstand verwandelte. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg des UFC Lochen, der durchgehend eine starke Leistung zeigte und effizient seine Chancen nutzte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Urwanisch erstellt.

