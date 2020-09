6:0! Neuhofen fegt Hochburg-Ach vom Platz

Details Montag, 28. September 2020 12:20

Der USV Neuhofen/I. hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Hochburg-Ach das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für Neuhofen. An der Favoritenstellung ließ der USV Erler Haus Neuhofen i. I. keine Zweifel aufkommen und trug gegen die Union Raiba Hochburg-Ach einen Sieg davon.

Bis zum ersten Treffer dauerte es aber eine Weile. Die Hausherren fanden zu Beginn noch keinen Weg, um die Abwehr der Hochburger zu knacken. Alexander Markus Karl brachte den USV Neuhofen/I. in der 38. Minute schließlich nach vorn. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Knoten geht auf

Daniel Flotzinger war es, der in der 53. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Hochburg-Ach unterbrachte. Den Vorsprung von Neuhofen ließ Ali Mehmet Ercan in der 56. Minute anwachsen. Moritz Diebetsberger schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 4:0 für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. in die Höhe. Das 5:0 für den USV Neuhofen/I. stellte wieder Ercan sicher. In der 87. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Diebetsberger, der das 6:0 aus Sicht von Neuhofen perfekt machte (89.). Letztlich feierte der USV Erler Haus Neuhofen i. I. gegen die Union Raiba Hochburg-Ach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der USV Neuhofen/I. beißt sich in der Aufstiegszone fest. An der Abwehr von Neuhofen ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste der USV Erler Haus Neuhofen i. I. bislang hinnehmen. Nur einmal gab sich der USV Erler Haus Neuhofen i. I. bisher geschlagen.

Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass die Union Raiba Hochburg-Ach weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit 31 Toren fing sich Hochburg-Ach die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd-West ein.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – Union Raiba Hochburg-Ach, 6:0 (1:0)

38 Alexander Markus Karl 1:0

53 Daniel Flotzinger 2:0

56 Ali Mehmet Ercan 3:0

60 Moritz Diebetsberger 4:0

87 Ali Mehmet Ercan 5:0

89 Moritz Diebetsberger 6:0