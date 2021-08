Jurcevic-Treffer rettet Punkt für Mattighofen - 1:1-Remis gegen Mehrnbach

Details Sonntag, 29. August 2021 23:41

1:1 lautete das Ergebnis der Begegnung ATSV Mattighofen gegen die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach. 150 Zuseher waren in der Promotech-Arena Mattighofen mit dabei.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. In der 20. Minute brachte Union Mehrnbach-Spieler Andreas Sageder den Ball im Netz von Mattighofen unter. Der Gastgeber glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter Thomas Haslbauer beide Teams mit der knappen Führung für die Union Mehrnbach in die Kabinen.



Gelb-Rot für Riedlmaier



Nach der Halbzeitpause konnte sich der Mattighofener Matej Jurcevic in der 53. Minute für den Treffer zum 1:1-Ausgleich in die Torschützenliste eintragen. In Minute 85 sah der Mehrnbacher Patrick Riedlmaier noch die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel. Letzten Endes gewann bei dieser Spielbegegnung niemand die Oberhand, sodass sich Mattighofen und Mehrnbach die Punkte teilten.





Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der ATSV Mattighofen liegt nun auf Platz zehn. Drei Spiele und noch kein Sieg: Mattighofen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz mit sieben Punkten steht.

1. Klasse Süd-West: ATSV Mattighofen – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 1:1 (0:1)

20 Andreas Sageder 0:1

53 Matej Jurcevic 1:1

