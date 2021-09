Neukirchen/Enknach holt zweiten Saisonsieg - 2:1-Sieg bei Hochburg-Ach

Details Sonntag, 05. September 2021 13:43

Die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach erreichte einen 2:1-Erfolg bei der Union Raiba Hochburg-Ach. Dieses Spiel fand vor 230 Zusehern in der IPS-Arena Union Hochburg-Ach statt.

Für die Gäste aus Neukirchen/Enknach begann es im Spiel gegen die Union Raiba Hochburg-Ach standesgemäß: Kevin Aigner machte in der zwölften Minute das 1:0 perfekt. Die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung, als Referee Wolfgang Petereder zum Gang in die Kabinen abpfiff.



Zwei Tore in zwei Minuten



Nur knapp nach Wiederanpfiff folgten zwei Tore innerhalb von zwei Minuten: In der 46. Minute brachte die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach das Netz zum zappeln, den Treffer erzielte Mario Hötzenauer. Das 1:2 von Union Raiba Hochburg-Ach bejubelte nur eine Spielminute später David Tamas (47.). Unter dem Strich verbuchten die Neukirchener gegen den Gastgeber einen verdienten 2:1-Sieg.





Die Union Raiba Hochburg-Ach befindet sich nach diesem Spiel punktelos auf dem 13. Tabellenplatz mit einem 5:8-Torverhältnis. Vier Spiele und noch kein Sieg: Hochburg-Ach wartet also weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach hingegen sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz mit sieben Punkten: Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Neukirchen/Enknach, außerdem ein 6:7-Torverhältnis.

1. Klasse Süd-West: Union Raiba Hochburg-Ach – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 1:2 (0:1)

12 Kevin Aigner 0:1

46 Mario Hoetzenauer 0:2

47 David Tamas 1:2

