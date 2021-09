Mehrnbach bleibt oben dran - Nach 4:1-Sieg bei Obernberg

Details Sonntag, 12. September 2021 11:06

Sebastian Weiermann sorgte mit seinen zwei Toren für klare Verhältnisse: Mit 1:4 verlor der SV Wiesinger Bau Obernberg am vergangenen Samstag deutlich gegen die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach. 120 Zuseher im Stauseestadion in Obernberg am Inn verfolgten einen souveränen Punktegewinn der Gäste aus Mehrnbach.

Die Union Mehrnbach geriet schon in der vierten Minute bei der Begegnung mit der SV Wiesinger Bau Obernberg in Rückstand, als Felix Brandmayer das schnelle 1:0 für die Obernberger erzielte. Für das erste Tor der Union Mehrnbach war Sebastian Weiermann verantwortlich, der in der 18. Minute das 1:1 besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrick Riedlmaier in der 25. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.



Weiermann mit zweitem Tor



Sechs Minuten nach Wiederanpfiff brachte Andreas Sageder seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Der vierte Streich der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach war Sebastian Weiermann vorbehalten (66.), für ihn war es Treffer Nummer zwei in dieser Partie. Mit dem Abpfiff durch Schiedsrichter August Hinterhölzl brachten die Gäste aus Mehrnbach schließlich die drei Punkte nachhause.





Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Schlappe behält der SV Wiesinger Bau Obernberg den zehnten Tabellenplatz mit einem 3:9-Torverhältnis bei. Mit nur drei Treffern stellt der SV Obernberg den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Süd-West. Obernberg/Inn musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben.





Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach nun auf den dritten Platz vorgerückt ist. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 14 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach bleibt weiterhin ohne Niederlage.

1. Klasse Süd-West: SV Wiesinger Bau Obernberg – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 1:4 (1:2)

4 Felix Brandmayer 1:0

18 Andreas Sageder 1:1

25 Patrick Riedlmaier 1:2

51 Andreas Sageder 1:3

66 Sebastian Weiermann 1:4

