Hofer spielt St. Pantaleon schwindelig - Dreierpack bei 3:1-Sieg für Lochen

UFC Lasco Lochen gewann das Samstagsspiel gegen USV St. Pantaleon mit 3:1. Vor 150 Zuschauern in der Kuglbergarena erzielte Alexander Hofer einen Dreierpack.

Alexander Hofer glänzte an diesem Samstagnachmittag bereit in der ersten Halbzeit: Er traf im Doppelpack für die Gäste aus Lochen (23./34.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0-Führung für sich beanspruchen konnten. Nach der Halbzeitpause beförderte Christoph Teufl das Leder zum 1:2 des USV St. Pantaleon in die Maschen (74.). Mit dem 3:1 sicherte Hofer dem UFC Lasco Lochen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (90.). Am Ende der Spielzeit verbuchte UFC Lasco Lochen gegen USV St. Pantaleon die maximale Punkteausbeute und bleibt somit auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West.

Unveränderte Tabellensituation für beide Teams

Die Abwehrprobleme des USV St. Pantaleon bleiben akut, sodass sich das Heimteam weiter auf dem 12. Tabellenplatz befindet. In der Defensive drückt der Schuh bei ihnen, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. USV St. Pantaleon musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Pantaleon insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten im Moment nicht so berauschend.

Gewinner UFC Lasco Lochen bleibt durch diesen Punktegewinn weiterhin auf dem zweiten Platz. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der UFC Lasco Lochen bislang hinnehmen. Der UFC Lasco Lochen ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Siege waren zuletzt rar gesät bei USV St. Pantaleon. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück. Mit sieben Siegen in Folge ist der UFC Lasco Lochen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

USV St. Pantaleon stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der TSU Mitterbauer Handenberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der UFC Lasco Lochen den FußballClub Union Lohnsburg.

1. Klasse Süd-West: USV St. Pantaleon – UFC Lasco Lochen, 1:3 (0:2)

23 Alexander Hofer 0:1

34 Alexander Hofer 0:2

74 Christoph Teufl 1:2

90 Alexander Hofer 1:3

