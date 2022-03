Linecker rettet Unentschieden - 2:2 zwischen Hochburg-Ach und Lohnsburg

Details Montag, 14. März 2022 20:59

Union Raiba Hochburg-Ach und die Union Lohnsburg trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 105 Zuschauern gab es ein Eigentor und einmal Gelb-Rot.

Thomas Fery brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Geschockt zeigte sich die Union Raiba Hochburg-Ach nicht. Nur wenig später war David Tamas mit dem Ausgleich zur Stelle (20.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins passierte Andreas Strasser ein Eigentor, somit stand es 2:1 für die Gastgeber (44.). Mit einem Tor Vorsprung für Hochburg-Ach ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.



Gelb-Rot für Piller



Das 2:2 von Union Lohnsburg stellte Josef Linecker sicher (73.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Union Raiba Hochburg-Ach und der FußballClub Union Lohnsburg die Punkte teilten.

Union Raiba Hochburg-Ach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Raiba Hochburg-Ach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Hochburg-Ach verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Union Raiba Hochburg-Ach konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

In der Rückrunde muss die Union Lohnsburg das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. In der Verteidigung des Schlusslichts stimmt es ganz und gar nicht: 34 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Während Union Raiba Hochburg-Ach am kommenden Sonntag den ATSV Mattighofen empfängt, bekommt es Union Lohnsburg am selben Tag mit der SPG Palting/Seeham zu tun.

1. Klasse Süd-West: Union Raiba Hochburg-Ach – FußballClub Union Lohnsburg, 2:2 (2:1)

73 Josef Linecker 2:2

44 Eigentor durch Andreas Strasser 2:1

20 David Tamas 1:1

19 Thomas Fery 0:1