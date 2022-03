USV Neuhofen/I. mit 1:0-Auswärtssieg bei Burgkirchen

Details Sonntag, 20. März 2022 20:22

Der USV Erler Neuhofen/I. trug am Samstag vor 200 Zuschauern gegen UFC Burgkirchen einen knappen 1:0-Erfolg davon und liegt somit auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der zweiten Halbzeit sah es schließlich ein bisschen anders aus: Fabian Grubeck brach für Neuhofen den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung und schließlich den 1:0-Endstand für die Gäste. Eine Minute später in der 75. Minute sah Florentin Dorigatti für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Mit den gewonnenen drei Punkten stehen die Gäste aus Neuhofen auf dem zweiten Tabellenplatz, punktegleich mit dem Ersten.

Burgkirchen unverändert auf dem 12. Platz

Der UFC Burgkirchen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit erschreckenden 41 Gegentoren stellt Burgkirchen die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich der UFC Burgkirchen schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Zu-null-Sieg lässt dem USV Erler Haus Neuhofen i. I. passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der Defensivverbund des USV Neuhofen/I. steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Zwölf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Neuhofen.

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. wandert mit nun 36 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Burgkirchen gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Burgkirchen zum USV St. Pantaleon, zeitgleich empfängt der USV Erler Haus Neuhofen/I. den ATSV Laab.

1. Klasse Süd-West: UFC Burgkirchen – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 0:1 (0:0)

74 Fabian Grubeck 0:1